"Дети спали на полу": в Киеве безработная женщина растила детей в полной антисанитарии

Коллаж РБК-Украина

Дети не посещали школу и у них отсутствуют документы

В Киеве обнаружили семью, в которой 45-летняя безработная женщина растила троих детей в полной антисанитарии. Об этом сообщили в отделе коммуникации Национальной полиции Киева.

Дом, в котором проживает семья без света, газа и даже без необходимой мебели, обнаружили случайно во время профилактического рейда. Сотрудники ювенальной превенции Днепровского управления полиции и районной службы по делам детей проверяли условия содержания детей. Дом без газа, света и кроватей нашли по улице Садовой. Безработная 45-летняя женщина воспитывала одна троих дочерей – 13, 15 и 16 лет.

При осмотре помещения выяснилось, что дом отключен от всех коммуникаций, в нем давно не было ремонта и царит полная антисанитария. У детей не было документов, и они не посещали школу, а мама девочек нигде не работала.

Детей из семьи изъяли и направили в реабилитационный центр. Сейчас с ними работают психологи.

"Было принято решение о немедленном изъятии несовершеннолетних из семьи. Их отвезли в центр социально-психологической реабилитации детей, где с ними работают педагоги и психологи", - рассказал начальник ювенальной превенции Днепровского управления Олег Остапчук.

Девочки жили в условиях полной антисанитарии – стены в комнате ободраны, а в доме отсутствует необходимая мебель – дети спали на полу на грязном матрасе.

"В частном доме, где проживает семья, отсутствует свет и прекращено поступление газа, поскольку дом должны снести. Дети спали на полу, на матрасе", - добавил Остапчук.

Фото: Национальная полиция

На мать троих детей составили протокол по статье 184 ("Неисполнение родителями или лицами, которые их заменяют, обязанностей по воспитанию детей"). Она получит предупреждение или заплатит штраф в размере от 881 до 2643 гривны.

Кроме того, поставлен вопрос о лишение женщины родительских прав.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Донецкой области горе-мать поиздевалась над четырехлетней дочкой.

А также рассказывали о том, что в Херсонской области трое малолетних детей жили в палатке без присмотра.

Видео: РБК-Украина