"Діти спали на підлозі": у Києві безробітна жінка виховувала дітей у повній антисанітарії

Колаж РБК-Україна

Діти не відвідували школу і у них відсутні документи

У Києві виявили родину, в якій 45-річна безробітна жінка ростила трьох дітей у повній антисанітарії. Про це повідомили у відділі комунікації Національної поліції Києва.

Будинок, в якому проживає сім'я без світла, газу і навіть без необхідних меблів, виявили випадково під час профілактичного рейду. Працівники ювенальної превенції Дніпровського управління поліції та районної служби у справах дітей перевіряли умови утримання дітей. Будинок без газу, світла і ліжок знайшли по вулиці Садовій. Безробітна 45-річна жінка виховувала одна трьох дочок – 13, 15 і 16 років.

При огляді приміщення з'ясувалося, що будинок відключено від усіх комунікацій, у ньому давно не було ремонту і панує повна антисанітарія. У дітей не було документів, і вони не відвідували школу, а мама дівчаток ніде не працювала.

Дітей з сім'ї вилучили і направили в реабілітаційний центр. Зараз з ними працюють психологи.

"Було прийнято рішення про негайне вилучення неповнолітніх з сім'ї. Їх відвезли в центр соціально-психологічної реабілітації дітей, де з ними працюють педагоги і психологи", - розповів начальник ювенальної превенції Дніпровського управління Олег Остапчук.

Дівчатка жили в умовах повної антисанітарії – стіни в кімнаті обдерті, а в будинку відсутні необхідні меблі – діти спали на підлозі на брудному матраці.

"В приватному будинку, де проживає сім'я, відсутнє світло та припинено надходження газу, оскільки будинок повинні знести. Діти спали на підлозі, на матраці", - додав Остапчук.

Фото: Національна поліція

На матір трьох дітей склали протокол за статтею 184 ("Невиконання батьками або особами, які їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей"). Вона отримає попередження або заплатить штраф у розмірі від 881 до 2643 гривні.

Крім того, поставлено питання про позбавлення жінки батьківських прав.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у Донецькій області горе-матір знущалася над чотирирічною донькою.

А також розповідали про те, що у Херсонській області троє малолітніх дітей жили в наметі без нагляду.

Відео: РБК-Україна