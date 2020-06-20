Журналисты показали, как в Киеве "издеваются" над водителями-нарушителями

Ежедневно на штрафплощадки Киева привозят сотни авто владельцев, которые нарушают правила парковки. Данная ситуация водителям кажется несправедливой. Ведь, если бы мест для парковки было достаточно - правила нарушались бы гораздо реже.

Эвакуаторы почти ежеминутно сгружают новые автомобили, после чего приходят их владельцы. Чтобы добраться до мест хранения авто, людям приходится ехать через весь Киев. Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале.

Пока одни забирают свои машины - остальные лишь стоят в очередях на оплату приличного штрафа - 2 тысяч гривен. При этом, ожидания могут продлиться несколько часов.

"Если вы эвакуируете автомобили, сделайте для них места для парковки. Я согласна платить. Сделайте площадки для этого, пожалуйста", - рассказывает одна из пострадавших.

К слову, за место на штрафстоянке тоже стоит заплатить. Стоимость посуточная. Если машину эвакуируют ближе к концу рабочего дня - забрать ее можно только на следующее утро. Соответственно стоимость будет вдвое больше.

Водители признают свою вину. Однако говорят, если сделают закрытые помещения для стоянки автомобилей, то никаких проблем возникать не будет. Но идти навстречу никто не хочет.

Украинцы уверены: кому-то просто выгодно эвакуировать автомобили. Ведь это бизнес на котором можно заработать приличную сумму денег.

Водителей начали серьезно наказывать за нарушения

Напомним, что в центре Киева разгромили элитные авто и измазали их чем-то бурым.

Мы писали, что евробляхеров ждут серьезные неприятности.