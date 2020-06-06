Сами напросились: евробляхеров ждут серьезные неприятности

Евробляхи в Украине (фото: коллаж РБК-Украина)

Евробляхеров в скором времени начнут штрафовать

Евробляхерам в Украине подготовили малоприятный сюрприз после того, как под зданием Кабмина в начале июня собрались несколько сотен протестующих. Соответствующее видео было опубликовано на странице "АвтоЕвроСила" в соцсети Facebook.

Протестующие везли под здание Кабмина свои автомобили и сигналили, чтобы привлечь к себе внимание правительства. Митингующие требовали от Минфина ускорить рассмотрение законопроекта и предоставить свои выводы.

После этого центральный орган исполнительной власти Украины решил провести встречу с авторами законопроекта, чтобы решить волнующие вопросы и уладить конфликт.

Организаторы акции также отмечают, что законопроект о растаможивании автомобилей с еврономерами уже готов и сейчас находится на рассмотрении в Министерстве финансов Украины.

Владельцы автомобилей с иностранной регистрацией не будут получать по месту жительства штрафы за превышение скорости. Информация о штрафах будет передаваться в Государственную пограничную службу. И пока такие водители не оплатят штрафы, они не смогут выехать в другую страну.

Ранее мы писали, почему в Украине не штрафуют евробляхеров.

А также сообщали о том, что евробляхи в Украине можно растаможить по низкой стоимости.

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Автор: Дарья Русина