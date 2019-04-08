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Жуткая травма вратаря в чемпионате Украины: видео

STYLERЖизнь    08.04.2019 - 18:33
Жуткая травма вратаря в чемпионате Украины: видео
Жуткая травма вратаря "Николаева" (коллаж РБК-Украина)

Вратарь "Николаева" получил перелом челюсти и сотрясение мозга в матче с "Колосом"

Вратарь "Николаева" Амир Агаларов получил серьезные травмы в матче Первой лиги чемпионата Украины против "Колоса".

Как видно на видео, после розыгрыша штрафного удара возле ворот "Николаева" Агаларов хотел сыграть на опережение, но когда голкипер вышел с ворот, на него в верховой борьбе налетел защитник "Колоса" Максим Максименко. В результате столкновения голкипер "горожан" получил сотрясение мозга и перелом челюсти со смещением. Это произошло на 61-й минуте матча. 

Футболиста забрали с поля медики на карете скорой помощи, которая выехала прямо на поле во время матча.

Жуткая травма вратаря в чемпионате Украины

Позже от представителей николаевского клуба стало извесно, что Агаларов был успешно прооперирован. По предварительным данным, 22-летний игрок приступит к тренировкам не менее, чем через шесть недель.

Жуткая травма вратаря в чемпионате Украины: видео

Амир Агаларов (фото: пресс-служба МФК "Николаев")

Напомним, что недавно стали известны все пары полуфинала Кубка Украины.

Ранее мы писали о том, что Федерация футбола Украины дала объяснение УЕФА по делу Мораеса.

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