Жуткое ДТП в Киеве: Mercedes протаранил забор стоянки и растрощил семь машин

В ночь на 1 мая в Киеве на проспекте Петра Григоренко произошло ДТП, в результате которого семь автомобилей получили повреждения. Об этом стало известно на месте происшествия, передает Информатор.

По словам очевидцев, автомобиль Mercedes двигался по проспекту Григоренко в сторону улицы Бориса Гмыри. Водитель машины проигнорировал разделение проезжей части и вылетел на зеленую зону. Проехав еще около 100 метров, мужчина снес забор автостоянки и протаранил семь машин.

Фото: (kiev.informator.ua)

Получив различного рода повреждения, под удар попали: Volkswagen Passat, Toyota Corolla, Mitsubishi Lancer, Daewoo Lanos, Citroen, Toyota Highlander и еще один Volkswagen Passat.

Жертв не обнаружено, однако мужчина, который был за рулем Mercedes, получил травму головы. Нарушитель до последнего отрицал, что ехал на машине, однако свидетели говорят обратное. Кроме того, у водителя были явные признаки алкогольного опьянения. Мужчину заковали в наручники.

Напомним, что в страшном ДТП на Прикарпатье погибла полицейская. Сразу же после аварии водитель вылез из побитого авто и скрылся в неизвестном направлении.

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