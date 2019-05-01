Жахлива ДТП у Києві: Mercedes протаранив паркан стоянки і растрощил сім машин

В ніч на 1 травня в Києві на проспекті Петра Григоренка сталося ДТП, в результаті якого сім автомобілів отримали ушкодження. Про це стало відомо на місці події, передає Інформатор.

За словами очевидців, автомобіль Mercedes рухався по проспекту Григоренка у бік вулиці Бориса Гмирі. Водій автівки проігнорував поділ проїжджої частини і вилетів на зелену зону. Проїхавши ще близько 100 метрів, чоловік зніс паркан автостоянки і протаранив сім машин.

Фото: (kiev.informator.ua)

Одержавши різного роду ушкодження, під удар потрапили: Volkswagen Passat, Toyota Corolla, Mitsubishi Lancer, Daewoo Lanos, Opel, Toyota Highlander і ще один Volkswagen Passat.

Жертв не виявлено, однак чоловік, який був за кермом Mercedes, отримав травму голови. Порушник до останнього заперечував, що їхав на машині, проте свідки говорять зворотне. Крім того, у водія були явні ознаки алкогольного сп'яніння. Чоловіка закували в наручники.

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