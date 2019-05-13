Нашли еле живого ребенка: новые детали трагедии в Киеве

Ребенка нашли в квартире с мертвыми родителями - новые подробности (фото: коллаж РБК-Украина)

Стала известна причина смерти родителей двухлетней девочки

В Киеве маленькую девочку обнаружили в квартире с мертвыми родителями. Подробноси трагедии рассказали в материале издания "КП в Украине".

Убийство произошло на улице Павла Тичины, 11. Жильцы просили полицию взломать дверь неблагополучной квартиры, из которой вопили коты, однако полиция не спешила реагировать на жалобы людей.

Люди звонили в дверь, но им никто не открывал, а в полиции сказали, что нужно подождать трое суток. Сейчас правоохранители оправдываются, что соседи ничего не говорили о плаче ребенка, а только жаловались на кота. А это не является причиной, чтобы взламывать дверь. Поэтому полиция ждала заявления от родственников.

Когда прошло трое суток и спасатели взломали дверь, то почувствовали ужасный запах, при этом в квартире царил жуткий беспорядок. В спальне на кровати лежали два мертвых человека - 32-летний Михаил Девяткин и его 30-летняя супруга Виктория.

Ребенка нашли в квартире с мертвыми родителями - новые подробности (фото: Информатор)

Рядом с телами на тумбочке было обнаружено пару шприцов. Супруги были наркоманами, и об этом знал весь подъезд.

В соседней комнате в детской кроватке в полусознательном состоянии лежала двухлетняя дочь скончавшихся родителей. По словам следователя, малышка бы задохнулась от трупного яда, если бы прошло еще несколько часов.

По словам соседей, Михаил здесь раньше жил со совей мамой и первой женой, от которой у него был сын. Но из-за наркотической зависимости пара рассталась и женщина забрала сына. После этого с квартиры съехала и мама Михаила.

Ребенка нашли в квартире с мертвыми родителями - новые подробности (скриншот)

Спустя некоторое время он нашел себе девушку Викторию, которая вместе с ним принимала наркотики. Вскоре она забеременела и у них родилась дочь. Около года супруги сидели без работы и искали средства на дозу. У них дома часто собирались наркоманы и кололись. Кроме того, наркотики люди принимали и на лестничной клетке, на которой обнаружено множество ампул и шприцов.

Судьба двухлетней дочери Виктории и Михаила остается под вопросом. В Управлении труда и социальной защиты населения Днепровской РГА заявили, что знали о проблемной семьей, но ребенка забирать не торопились. Когда они приходили к Михаилу и Виктории, то они старались вести себя нормально, как образцовая семья. Возможно малышку оставят с ее бабушкой.

Напомним, что в деле об убийстве сына главаря "ДНР" появился неожиданный поворот.

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