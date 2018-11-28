"Зима с коня слезает": чего ждать от погоды 28 ноября

Иллюстративное фото (twitter.com/ChristopherJM)

Сегодня в большинстве областей страны будет без осадков

28 ноября погода в Украине будет преимущественно солнечной, но прохладной.

По словам синоптиков, на западе и севере страны температура будет держаться в районе -2...-4 градусов, на Закарпатье от 0 до 2 градусов тепла, на северо-востоке - до 5 градусов мороза.

В южной части Украины и в Донецкой и Луганской областях ожидается снег или мокрый снег. Температура составит от -1 до -3. В центре страны синоптики прогнозируют -2...-4 градусов.

В Киеве 28 ноября будет облачно с прояснениями, морозно, но без осадков. Температура -3...-5 градусов.

Погода на 28 ноября (meteo.gov.ru)

На дорогах возможна гололедица, поэтому водителям следует быть максимально осторожными.

Народный прогноз на 27 ноября

В этот день наши предки говорили, что снег, который выпал сегодня, аж до весны не растает. Еще говорили, что сегодня "зима с коня слезает, встает на ноги, кует седые морозы, стелет по рекам, озерам ледяные мосты, сыплет из одного рукава снег, а из другого - иней".

Ранее мы писали о том, что в конце ноября 2018 погода в Украине кардинально измениться, а температура упадет до 15 градусов мороза.

Кроме того, известный синоптик Леонид Горбань рассказал, что настоящая снежная зима придет в Украину после Нового года - с 15 января.

Видео: РБК-Украина