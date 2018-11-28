"Зима з коня злізає": чого чекати від погоди 28 листопада

Сьогодні у більшості областей країни буде без опадів
28 листопада погода в Україні буде переважно сонячною, але прохолодною.
За словами синоптиків, на заході і півночі країни температура буде триматися в районі -2…-4 градусів, на Закарпатті від 0 до 2 градусів тепла, на північному сході - до 5 градусів морозу.
У південній частині України та в Донецькій і Луганській областях очікується сніг або мокрий сніг. Температура становитиме від -1 до -3. У центрі країни синоптики прогнозують -2...-4 градусів.
В Києві 28 листопада буде хмарно з проясненнями, морозно, але без опадів. Температура -3...-5 градусів.
Погода на 28 листопада (meteo.gov.ua)
На дорогах можлива ожеледиця, тому водіям варто бути максимально обережними.
У цей день наші пращури говорили, що сніг, який випав сьогодні, аж до весни не розтане. Ще казали, що сьогодні "зима з коня злізає, встає на ноги, кує сиві морози, стелить річками, озерами крижані мости, сипле з одного рукава сніг, а з іншого - іній".
Раніше ми писали про те, що наприкінці листопада 2018 погода в Україні має кардинально змінитися, а температура, за словами директора Українського гідрометцентру Миколи Кульбіди, впаде до 15 градусів морозу.
Крім того, відомий синоптик Леонід Горбань розповів, що справжня сніжна зима прийде в Україну після Нового року - з 15 січня.
Відео: РБК-Україна