Зима с осенью борется: какой погоды ждать украинцам 7 ноября

Иллюстративное фото (China Photos/Getty Images)

Сегодня в стране преимущественно будет сухо и относительно тепло

В среду, 7 ноября, в Украине будет прохладно, туманно, но без осадков. По словам синоптиков, в большинстве областей температура не опустится ниже 10 градусов.

На востоке сегодня будет солнечно, температура до +10 градусов. Жителей южных областей ожидает переменная облачность с температурой воздуха до +12.

На западе Украины будет ясно и без осадков. Столбик термометра покажет до 15 градуса тепла, а на Закарпатье - до +18. Без осадков и в северных регионах. Но здесь будет прохладнее, чем на западе, - до 11 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями. Температура в центральных регионах - до +11.

В Киеве 7 ноября утро будет безоблачным, и до конца дня небо будет оставаться ясным. Без осадков. Температура воздуха в столице днем поднимется не более, чем до +10, а вечером термометры покажут от 0 до 2 градусов тепла.

Погода в Украине на 7 ноября (meteo.gov.ua)

Народный прогноз на 7 ноября

В этот день почитается память святых Маркиана и Мартирия. Во времена наших предков в этот день "плакала даже природа" - или дождем заливало, или снегом заметало. Также был возможен туман. А еще в прежние времена говорили, что "в ноябре рассвет с сумерками среди дня встречаются". И еще: ясная безоблачная погода в этот день - признак скорого понижения температуры.

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Ранее народный синоптик Наталья Диденко сказала, что температура воздуха ночью в Украине в ближайшие сутки составит до +6 градусов, а местами стоит ждать даже 3 градусов со знаком "минус".

Напомним, эксперт Владимир Деркач озвучил прогноз погоды на ноябрь 2018 года и предупредил, что последний месяц осени "чуть-чуть попугает украинцев зимой".

Также мы писали о том, что Деркач сделал прогноз погоды на декабрь 2018 года. По словам специалиста, первый месяц зимы не принесет длительных холодов, а в конце года уже традиционно потеплеет.

Видео: РБК-Украина