Зима з осінню бореться: якої погоди чекати українцям 7 листопада

Ілюстративне фото (China Photos/Getty Images)

Сьогодні в країні переважно буде сухо і відносно тепло

У середу, 7 листопада, в Україні буде прохолодно, туманно, але без опадів. За словами синоптиків, в більшості областей температура не опуститься нижче 10 градусів.

На сході сьогодні буде сонячно, температура до +10 градусів. Жителів південних областей очікує мінлива хмарність з температурою повітря до +12.

На заході України буде ясно і без опадів. Стовпчик термометра покаже до 15 градусів тепла, а на Закарпатті - до +18. Без опадів і в північних регіонах. Але тут буде прохолодніше, ніж на заході, - до 11 градусів.

У центрі України хмарно з проясненнями. Температура в центральних регіонах - до +11.

У Києві 7 листопада ранок буде безхмарним, та до кінця дня небо буде залишатися ясним. Без опадів. Температура повітря в столиці вдень підніметься не більше, ніж до +10, а ввечері термометри покажуть від 0 до 2 градусів тепла.

Погода в Україні на 7 листопада (meteo.gov.ua)

Народний прогноз на 7 листопада

У цей день вшановується пам'ять святих Маркіяна та Мартирія. У часи наших предків в цей день "плакала навіть природа" - або заливало дощем, або снігом замітало. Також був можливий туман. А ще у минулі часи казали, що "в листопаді світанок з сутінками серед дня зустрічаються". І ще: ясна безхмарна погода в цей день - ознака скорого пониження температури.

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Раніше народний синоптик Наталка Діденко сказала, що температура повітря вночі в Україні у найближчу добу становитиме до +6 градусів, а місцями варто чекати навіть 3 градусів зі знаком "мінус".

Нагадаємо, експерт Володимир Деркач озвучив прогноз погоди на листопад 2018 року і попередив, що останній місяць осені "трохи полякає українців зимою".

Також ми писали про те, що Деркач зробив прогноз погоди на грудень 2018 року. За словами фахівця, перший місяць зими не принесе тривалих холодів, а в кінці року вже традиційно потеплішає.

Відео: РБК-Україна