Зима возвращается: синоптики рассказали, где ждать лютые морозы

Погода в Украине 3 марта будет особенно холодной в ночное время

Погода в Украине 3 марта принесет жителям северо-восточных регионов сильные морозы до -13 градусов. Теплее всего будет на Западе Украины, где столбики термометров достигнут отметки +6… +9 градусов. Будет преобладать солнечная, ясная погода с переменной облачностью. Ветер придет с юго-запада, а это значит, что скоро в Украину придет потепление.

Погода в Украине 3 марта (иллюстративное фото: pixabay.com)

В западных областях нашей страны в дневное время ожидается существенное потепление – до +4… +9 градусов тепла. В центральных и южных регионах уровень тепла будет держаться примерно на одном уровне - +2… +5. Прохладнее всего на востоке и севере – там будут "минусы" и в дневное время. Температурный уровень достигнет отметки -1… +3 градуса.

По сообщению синоптиков, в ночное время в Украине существенно снизится уровень тепла. Больше всего это ощутят жители северо-восточных областей – там столбики термометров покажут -6… -13 градусов. В приморских регионах мороз из-за повышенной влажности воздуха будет ощущаться сильнее. На западе нашей страны, в центральных, южных и некоторых восточных областях – -5… -9 градусов.

Погода в Украине 3 марта – погода на день (скриншот: meteo.gov.ua)

Согласно народному прогнозу, если к этому дню распушилась верба, "зиме нет ходу до крестьянского двора". В этот день почитали птичку-овсянку "вестницей скорого тепла слыла она", крестьянки пекли овсянички (пирожки из овсяной муки). Наши предки старались увидеть как можно больше указаний на скорый приход тепла, ожидая весны и возрождения природы.

Напомним, что ранее харьковской сурок Тимка предсказал раннюю весну.

К слову, львовский сурок Маруся предсказала украинцам раннюю и теплую весну уже в средине марта.