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Знаки Зодиака, которые скоро попадут в беду: кому сильно не повезет

Новина українською →
Среда 20 июля 2022 07:00
Знаки Зодиака, которые скоро попадут в беду: кому сильно не повезет Фото: Гороскоп 2022 (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп на ближайшую неделю расскажет о знаках Зодиака, которым не сильно повезет в период с 18 по 24 июля. Они могут столкнуться с рядом проблем: здоровье, финансы, работа, отношения.

Прогнозом со Styler поделилась известный астролог Арина Артуровна. Эксперт советует читать гороскоп по своему Асцеденту (восходящему знаку) и по знаку Зодиака.

Лев

Львам придется столкнуться с вопросами здоровья. Помощь можете попросить у вашего партнера из-за границы.

Но не все так плохо, астролог говорит, что удача вам будет благоволить в решении юридических вопросов, а также в вопросах, связанных с обучением за рубежом.

Скорпион

Скорпионам будет тяжело в общении с близкими друзьями и родственниками. На этой неделе будут возникать проблемы в оформлении документов.

Если у вас было недоразумение с иностранным партнером, то на этой неделе сможете разрешить этот конфликт.

Козерог

Астролог считает, что Козерогам следует быть предельно внимательными в дороге. Также могут намечаться срывы в переговорах.

Но все не так плохо - ваш авторитет поможет вам решить многие вопросы.

Ранее мы писали про знаки Зодиака, которым повезет совсем скоро.

Также астролог рассказала в детальном гороскопе на каждый день, что ждет каждого из нас.

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