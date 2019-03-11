Зверское убийство украинки в Египте: появились новые детали

Стало известно, кто совершил убийство украинки в Египте и почему

Украинка Марина Иваненко, родом из Нежина, была убита в Египте (в городе Хургада) в собственном доме. Ее тело обнаружил муж, с которым женщина расписалась за полтора года до трагедии. Мужчина вернулся из супермаркета и нашел тело любимой женщины в крови. Он немедленно вызвал полицию.

Убийца нанес Иваненко 10 ударов ножом. Полиция после выяснения всех обстоятельств преступления, вышла на след местного жителя 33-летнего Омара Р.А, государственного служащего. Он был арестован.

Выяснилось, что Омар следил за домом Иваненко и напал на нее, когда увидел, что она осталась одна. Он позвонил в дверь и втолкнул женщину внутрь, как только она открыла. Целью преступника была кража, но Иваненко начала оказывать сопротивление и тогда он нанес ей 10 ударов ножом.

После этого он украл кредитные карты Иваненко, мобильный телефон, а нож и одежду со следами крови выбросил в море.

Марина Иваненко (фото: социальные сети)

Марина Иваненко работала в одном из отелей Хургады, в отделе по работе с гостями. Со своим будущим мужем она познакомилась в Египте, он местный житель. Через некоторое время пара поженилась и стала жить вместе. Убийство женщины вызвало большой резонанс в Египте.

33-летнего Омара К.Р. признали виновным в совершении зверского преступления и приговорили к смертной казни.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что украинка искромсала турецкого дальнобойщика.

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