Украинка искромсала турецкого дальнобойщика: детали жуткого убийства (фото)

Фото: коллаж (РБК-Украина)

У женщины уже были проблемы с законом

Молодая украинка, которая ночью 16 февраля под Хмельницким нанесла 46-летнему гражданину Турции 20 ударов ножом, пыталась совершить грабеж. В настоящее время 23-летняя Ольга Н. задержана и находится под следствием, сообщает Haberturk со ссылкой на полицию.

Отмечается, что у женщины уже была судимость.

Как рассказали правоохранители, преступление было совершено ночью на одной из стоянок в городе Дунаевцы, где водитель остановился, чтобы переночевать. Иностранец Фахреттин Алтундаг работал дальнобойщиком, он совершал рейсы между Украиной и Турцией.

Фото: коллаж haberturk.com

Как рассказали правоохранители, Ольга "работала" не одна, с ней были подельники. Когда турок попытался дать отпор преступникам, женщина нанесла ему 20 ударов ножом в горло.

Не смотря на многочисленные серьезные раны, мужчина вышел из грузовика и попытался найти помощь, однако скончался от значительной кровопотери по дороге к будке охраны.

Пока не известно, планировали ли злоумышленники угнать фуру.

Отмечается, что Алтундага похоронят в ближайшее время в его родном городе Болу.

Фото: hm.npu.gov.ua

Как сообщалось ранее, недавно в Украине приговорили иностранца к 11 годам тюрьмы за убийство военного.

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