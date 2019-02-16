После 20 ударов ножом смог выйти из машины: зверское убийство иностранца

Под Хмельницким зарезали иностранца (коллаж РБК-Украина)

46-летний мужчина после нанесения ему 20 колотых ран смог выйти из машины и отправиться к будке охраны

15 февраля под Хмельницким девушка жестоко зарезала иностранца. На автостоянке в городе Дунаевцы девушка около 00:20 ночи нанесла 46-летнему гражданину Турции, работавшему дальнобойщиком, 20 колотых ранений ножом. После получения серьезных травм, в том числе в грудную клетку и голову, мужчина смог выйти из машины и отправиться за помощью. О том, что под Хмельницким зарезали иностранца из Турции рассказывают в секторе коммуникации полиции Хмельницкой области.

Как выяснили правоохранители, 46-летний потерпевший работал дальнобойщиком и был знаком с подозреваемой. 14 февраля около 23:00 часов на грузовике "IVEKO" он заехал на автостоянку в городе Дунаевцы, а уже в половине первого ночи сотрудники стоянки обнаружили тело потерпевшего.

Под Хмельницким зарезали иностранца (фото: hm.npu.gov.ua)

Мужчина умер от значительной кровопотери. Ему нанесли около 20 ударов ножом в голову, шею и туловище, задев артерию. Он еще смог выйти из машины в поисках помощи, но по дороге к будке охраны умер.

Работники полиции выяснили, что на стоянку пострадавший приехал в сопровождении женщины. Ею оказалась 23-летняя жительница одного из сел Каменец-Подольского района. В тот же день после 12:00 дня подозреваемую задержали в Каменце-Подольском. В содеянном она призналась. Свой поступок объяснила внезапно возникшим конфликтом с потерпевшим. Нож она нашла в салоне автомобиля. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства происшествия.

Под Хмельницким иностранцу нанесли 20 ножевых ранений (фото: hm.npu.gov.ua)

Согласно ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины задержанной может грозить до 15 лет лишения свободы. 16 февраля подозреваемой будут избирать меру пресечения.

Напомним, что в Украине иностранца приговорили к 11 годам тюрьмы за убийство военного.

Ранее мы писали, что в Виннице двое педагогов жестоко избили иностранца и его несовершеннолетнего сына.