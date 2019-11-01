Звезды Нацотбора на Евровидение удивили "гипнотическим" клипом

Участники Нацотбора на Евровидение 2019 - группа BRAII - выпустили новый клип на песню "Slipping".

Новая видеоработа рок-команды - это атмосферная почти 7-минутная роуд-муви зарисовка в духе Вима Вендерса или позднего Джармуша времен таинственного триллера "Пределы контроля" под звуки вязкого обскурного блюза.

"В нынешних BRAII уже совсем не узнать группу из Украины. Это чистый American spirit с едким запахом табака, кубинского рома и ночных сумерек, что освежает терпкий аромат придорожных кактусов", - говорят об группе критики.

Фронтвумен BRAII Оксана Брызгалова называет новую работу мини-фильмом, где главные роли делит с ней Сал Рамаццини - басист группы The Gitas. Режиссером видео стал талантливый дебютант Павел Федоров.

BRAII - Slipping

Добавим, что "Slipping" - четвертый и последний сингл из нового альбома BRAII, который получил название "Lovely Dark Things". Релиз пластинки намечен на 8 ноября.