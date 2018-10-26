Овцы в Черноморском порту: чиновники дали шанс на спасение животных

Коллаж РБК-Украина

Пока будет решаться вопрос с животными, их разрешили кормить и выгуливать в терминале

В дело о задержании отары овец в порту городу Черноморска Одесской области вмешались зоозащитники и волонтеры. Они устроили пикет возле портового терминала и потребовали от чиновников решить вопрос с животными, сообщает ТСН.

В четверг вечером, 25 октября, одесские зоозащитники и волонтеры устроили пикет возле входа в портовый терминал. После пикета чиновники согласились дать разрешение на то, чтобы животных покормили и сделали для них площадку на территории терминала. Вечером животных наконец-то смогли покормить. Еду им давали прямо с рук через щели в фуре.

В течении ближайших суток для них обустроят специальный загон, чтобы выпустить измученных животных на свежий воздух. Там они будут находится, пока не решится вопрос о том, что с ними будут делать дальше. Раньше сделать этого не могли - разрешение дает только противоэпизоотическая комиссия.

Хозяйка отары Елена Севинч от отчаяния даже написала согласие на утилизацию отары, а чиновники предложили вывезти овец на сожжение тайно. Но Севинч не согласилась и заявила, что будет бороться за то, чтобы спасти хотя бы тех животных, которые выжили за эти две недели.

"Я знаю, что эти овцы не были растаможены на территории Турции, никаких контактов с другими животными они не имели. Я всеми силами буду пытаться спасти все, что можно", - сказала владелица овец Елена Севинч.

Однако чиновники ей не верят, а документ из Турции о том, что овцы не проходили таможенных процедур, во внимание не берут. После общения с зоозащитниками и волонтерами, члены комиссии, которые собрались у терминала вечером, согласились обратиться к Турции за подтверждением, что украинские овцы с турецким скотом не контактировали.

Они пообещали, что если турецкая сторона даст такое подтверждение, то овец разрешат вернуть в хозяйство. Если Турция не даст подтверждения, то овец посчитают зараженными и уничтожат. При этом, представители санэпидемслужбы не знают, как в таком случае будут перевозить потенциально опасных животных через несколько областей в место утилизации.

Зоозащитники утверждают, что такое решение комиссии не решит проблему и чиновники просто тянут время, чтобы снять с себя ответственность за любые последствия.

"Они не готовы сделать ничего. Эта ситуация, за которой сейчас наблюдает вся Украина, должна стать прецедентом для того, чтобы внести изменения в законе. Сколько таких случаев происходит без нашего ведома, без огласки! Животные умирают", - сказала зоозащитница Яна Титаренко.

Пока от Турции придет официальный ответ, овцы будут находится в специальном загоне на территории терминала, а работники порта пообещали, что будут пускать к животным зоозащитников и волонтеров, чтобы покормить.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в порту Черноморска из-за бюрократической волокиты уже почти две недели погибает 300 овец, которых заперли в фуре.

А также мы писали о том, что адвокаты Зайцевой, которая проходит обвиняемой по делу о смертельном ДТП на Сумской в Харькове, заявили, что она серьезно больна.

Видео: РБК-Украина