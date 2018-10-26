Вівці в Чорноморському порту: чиновники дали шанс на порятунок тварин

Колаж РБК-Україна

Поки буде вирішуватися питання з тваринами, їх дозволили годувати і вигулювати в терміналі

В справу про затримання отари овець у порту міста Чорноморська Одеської області втрутилися зоозахисники та волонтери. Вони влаштували пікет біля портового терміналу і вимагали від чиновників вирішити питання з тваринами, повідомляє ТСН.

У четвер ввечері, 25 жовтня, одеські зоозахисники та волонтери влаштували пікет біля входу в портовий термінал. Після пікету чиновники погодилися дати дозвіл на те, щоб тварин погодували і зробили для них майданчик на території терміналу. Увечері тварин нарешті змогли погодувати. Їжу їм давали прямо з рук через щілини у фурі.

Протягом найближчої доби для них облаштують спеціальний загін, щоб випустити змучених тварин на свіже повітря. Там вони будуть знаходиться, поки не вирішиться питання про те, що з ними будуть робити далі. Раніше цього зробити не могли - дозвіл дає тільки протиепізоотична комісія.

Господиня отари Олена Севинч від відчаю навіть написала згоду на утилізацію отари, а чиновники запропонували вивезти овець на спалення таємно. Але Севинч не погодилася і заявила, що буде боротися за те, щоб врятувати хоча б тих тварин, які вижили за ці два тижні.

"Я знаю, що ці вівці не були розмитнені на території Туреччини, ніяких контактів з іншими тваринами вони не мали. Я всіма силами буду намагатися врятувати все, що можна", - сказала власниця овець Олена Севинч.

Проте чиновники їй не вірять, а документ з Туреччини про те, що вівці не проходили митних процедур, до уваги не беруть. Після спілкування із зоозахисниками та волонтерами, члени комісії, які зібралися біля терміналу ввечері, погодилися звернутися до Туреччини за підтвердженням, що українські вівці з турецькою худобою не контактували.

Вони пообіцяли, що якщо турецька сторона дасть таке підтвердження, овець дозволять повернути в господарство. Якщо Туреччина не дасть підтвердження, овець порахують зараженими і знищать. При цьому, представники санепідемслужби не знають, як у такому разі будуть перевозити потенційно небезпечних тварин через декілька областей в місце утилізації.

Зоозахисники стверджують, що таке рішення комісії не вирішить проблему і чиновники просто тягнуть час, щоб зняти з себе відповідальність за будь-які наслідки.

"Вони не готові зробити нічого. Ця ситуація, за якої зараз спостерігає вся Україна, має стати прецедентом для того, щоб внести зміни в законі. Скільки таких випадків відбувається без нашого відома, без розголосу! Тварини вмирають", - сказала зоозахисниця Яна Титаренко.

Поки від Туреччини прийде офіційна відповідь, вівці будуть знаходиться в спеціальному загоні на території терміналу, а працівники порту пообіцяли, що будуть пускати зоозахисників та волонтерів до тварин, щоб погодувати.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що в порту Чорноморська через бюрократичну тяганину вже майже два тижні гине 300 овець, яких замкнули в фурі.

А також ми писали про те, що адвокати Зайцевої, яка проходить обвинуваченою у справі про смертельне ДТП на Сумській у Харкові, заявили, що вона серйозно хвора.

Відео: РБК-Україна