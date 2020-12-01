В Полтаве 16-летний боксер убил мужчину на остановке и снял это на видео

В Полтаве подросток убил мужчину на остановке (коллаж: РБК-Украина)

В Полтаве подросток избил мужчину на остановке, после чего тот скончался

В центре Полтавы 16-летний парень ударил 46-летнего мужчину. Все произошло очень быстро - мужчина упал с одного удара, ударился о брусчатку и потерял сознание. Через десять дней пострадавший умер, так и не приходя в сознание.

Все происходящее подросток снимал на видео, называя себя представителем "Нацдружины". Одиннадцатиклассника уже отправили под ночной домашний арест, говорится в сюжете программы "Свідок".

В пресс-службе Национальной полиции Полтавской области рассказали, что инцидент произошел еще 13 октября около 16:40 на остановке транспорта в Киевском районе города.

"16-летний житель Полтавы нанес телесные повреждения местному 46-летнему мужчине, который от полученных травм скончался в больнице", - говорится в сообщении.

На отснятых самим же подростком видео подросток обвиняет нетрезвого на вид худощавого телосложения мужчину в наркотической зависимости. Подросток же, как выяснилось, занимается тайским боксом.

Позже также выяснилось, что погибший работал сисадмином, и недавно похоронил мать. Не исключено, что с помощью алкоголя он снимал стресс.

Юноша свою вину признал. За "убийство по неосторожности" ему грозит до пяти лет ограничения или лишения свободы.

Видео можно посмотреть по ссылке. Содержит сцены насилия. 18+.

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