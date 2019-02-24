Топором по лицу: в Кропивницком отец школьницы жестоко расправился с ее парнем

Молодой человек остался жив, но ему понадобиться еще одна операция

В Кропивницком отец 14-летней школьницы разозлился на дочь, которая ему соврала и пошла отмечать день рождение друзей в сауну. Он поехал в частный дом забирать девочку и там ударил топором ее парня. Об этом говорится в сюжете программы "Сегодня" на телеканале "Украина".

Отец девочки рассказал, что его дочь Вера пошла на День рождение своего друга в кафе. Но когда он узнал, что на самом деле празднование проводится в сауне, то быстро собрался и поехал за дочерью.

День рождения подростки отмечали в частном доме с сауной. Дом они сняли заранее. На празднике было 10 парней и 3 девушки. При этом родители пострадавшего сообщили, что о планах детей они знали.

Когда отец школьницы приехал в дом, то сразу же схватил свою дочь, пытаясь забрать ее домой. Но девочка сопротивлялась она не хотела уходить. Отец схватил ее за волосы и начал тянуть к машине.

Тогда парень девушки, 15-летний Кирилл, вступился за нее, но получил от ее отца удар топором в лицо. Ранение получилось серьезное, у парня рана от брови до носа.

Кирилл рассказал, что отец зашел в сауну и увидел, что там много парней в плавках. При этом мужчина не знал, что Кирилл является парнем его дочери.

Одним ударов топором не обошлось. После инцидента было еще столкновение с подростками, которые также вступились за девушку. После этого родители школьницы вернулись в дом, но уже не сами, а с друзьями, которые были вооружены.

Кирилл закрылся в туалете, и уже оттуда он слышал, как Веру забирали родители. При этом девочка не хотела ехать с родителями и пряталась. Работница сауны рассказала, что девочка спряталась у нее на кухне.

Отец девочки расценивает свои действия, как самозащиту. Он рассказал, что с женой подвергся нападению группы полупьяных подростков.

По его словам, когда он зашел в сауну там было все прокурено и воняло алкоголем. Когда он забирал свою дочь, то она вела себя неадекватно и не хотела уезжать.

Работница сауны подтвердила, что алкоголь на Дне рождении действительно присутствовал, но это были слабоалкольные напитки. Но доктор не назвал бы пьяным пострадавшего Кирилла.

Доктор рассказал, что рана парня была очень глубокой, полностью повреждены мускулы лица.

Впереди у Кирилла еще одна операция. А отца девочки арестовали на 2 месяца без права внесения залога. Ему инкриминируют покушение на жизнь. За это ему угрожает от 7 до 15 лет тюремного заключения.

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