ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Центр спасения животных: уникальная команда просит о помощи

STYLERЖивотные    05.06.2019 - 20:35
Центр спасения животных: уникальная команда просит о помощи
Центр спасения животных хотят открыть в Киеве (фото: РБК-Украина)

До конца голосования остается совсем немного времени

Шестого июня истекает срок, за который киевляне могут поддержать проект создания городского Центра спасения животных.

Инициаторы проекта – известная многим киевлянам команда по спасению животных Kyiv Animal Rescue Group (KARG). Пятый год команда занимается сложнейшими задачами - оказывает помощь попавшим в беду животным в ситуациях, когда спасение иной раз кажется невозможным. Например, часто животные застрявают в конструкциях дома, подвалах, водосточных трубах. Очень часто приходится снимать с деревьев котов, которые за долгое время так и не сумели спуститься сами. Случается иметь дело также с экзотическими животными и с птицами.

Центр спасения животных: уникальная команда просит о помощи

Центр спасения животных хотят открыть в Киеве

"За это время мы накопили информацию по спасению животных из чрезвычайных ситуаций, наработали уникальные технологии и алгоритмы для проведения спасательных операций. Полученного опыта уже достаточно, чтобы поделиться им с городом", - рассказывают участники команды.

Недавно KARG приняли решение инициировать создание Центра спасения животных в Киеве. Для этого команда подала проект №1652 на участие в Общественном бюджете Киева на 2020 год.

Центр спасения животных: уникальная команда просит о помощи

Центр спасения животных хотят открыть в Киеве

В планах - создание городской службы по спасению животных на базе КП "Киевская городская клиника ветеринарной медицины", которая должна работать аналогично нашей Команде KARG.

"Если проект победит, есть шанс, что ситуация со спасением животных в Киеве заметно улучшится", - уверены спасатели.

Центр спасения животных: уникальная команда просит о помощи

Центр спасения животных хотят открыть в Киеве

На данный момент петицию на сайте подписали чуть более двух тысяч людей, однако этого мало. KARG просит поддержать их инициативу, проголосовав, и потратив перед этим пару минут на просмотр короткого ролика с инструкцией по голосованию.

 
Создание центра спасения животных в городе Киеве

Ссылка на проект бюджета https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/11/1652

Опубліковано Kyiv Animal Rescue Group Середа, 5 червня 2019 р.

KARG просит поддержать их инициативу

Ранее мы писали о том, что во Львове в частный двор забежал раненый лось.

Оправдался за жестокость: в Луцке мужчина расправился с бездомными щенками Жестокость не знает границ: в Днепре щенка привязали веревкой к железнодорожным путям
Новости Украины животные
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь