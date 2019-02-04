В Украине хотят запретить "контактные" зоопарки: в чем причина

Дата начала сбора подписей под документом - 1 февраля, дедлайн - 1 мая

Украинцев призвали отказаться от "контактных" зоопарков, когда посетители за определенную плату могут прикасаться к животным и гладить их. Соответствующая электронная петиция появилась на сайте Верховной Рады и за несколько дней набрала уже более сотни подписей.

Автор документа критикует "бизнес на бесправии животных" и указывает не только на моральные принципы, но и на опасность для здоровья людей и зверей.

В тексте среди прочего отмечается, что посетители проходят в вольеры к животным с немытыми руками, кормят и гладят их в верхней одежде, принося и унося с собой "мириады патогенных организмов", которые после десятков рук остаются во рту и на шерсти животных, иммунная система которых при такой колоссальной нагрузке сильно страдает. Это приводит к тому, что животное становится "рассадником" болезней для детей.

"Узниками контактных зоопарков становятся животные из разных климатических зон, требующие совершенно разные температурные режимы, освещение, влажность и другие условия, которые просто невозможно удовлетворить в залах торговых центров", - заявил Евгений Корсунский.

Также он подверг критике аргумент о том, что в "контактном" зоопарке дети привлекаются к природе в городских условиях: "Привлечение к природе - это взаимодействие с ней в естественных условиях. Например, кормление птиц или наблюдение за насекомыми, что доступно даже в городской среде".

Фото: скрин itd.rada.gov.ua

Как сообщалось ранее, 24 января под Министерством экологии в Киеве прошла акция зоозащитников ради спасения животных из частного зоопарка в городе Покровск Донецкой области.

Напомним, в охотничьем доме под Киевом у президента-беглеца Виктора Януковича был свой "контактный" зоопарк.