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Из "зоопарка смерти" забрали последних медведей (фото)

STYLERЖивотные    07.02.2019 - 08:06
Из "зоопарка смерти" забрали последних медведей (фото)
Фото: медведь в зверинце в Покровске (dei.gov.ua)

Животных перевезли в места временного пребывания

Из печально известного частного зверинца "Парк Покровского периода" в Донецкой области, который ранее очутился в эпицентре скандала после смерти льва, инспекторы по охране окружающей природной среды забрали 5 последних медведей. Как сообщили в пресс-службе Государственной экологической инспекции Украины, Красноармейский межрайонный суд 5 февраля принял решение о наложении ареста на этих зверей, и 6 февраля медведей в сопровождении полицейских и зоозащитников инспекторы перевели в места временного пребывания.

Животные в этом зверинце содержались в ненадлежащих условиях, которые несут опасность для жизни. Об этом не единожды указывалось в отчетах ветеринарных врачей, которые осматривали "пациентов".

Из &quot;зоопарка смерти&quot; забрали последних медведей (фото)

Фото: dei.gov.ua

Отмечается, что всего оттуда забрали 11 медведей и 5 львов. 

Ранее, 1 февраля, инспекторы, зоозащитники и ветеринары пытались зайти на территорию "зоопарка смерти", но их туда не пустили неизвестные лица. После инцидента полиция открыла уголовное производство по факту жестокого обращения с животными и обратились в суд с ходатайством о наложении на них ареста. 

Напомним, что лев, которого недавно вывезли из частного зверинца в городе Покровск вместе с другими животными, умер. Как объяснили ветеринары, он был в критическом состоянии и поставить ему капельницу было невозможно.  

Ранее сообщалось о том, что Игорь Падалко, известный своим частным зоопарком, который называют "зоопарком смерти", много лет насиловал своих приемных детей. Красноармейский суд Покровска 31 января избрал ему меру пресечения

Также мы писали о том, что украинцев призвали отказаться от "контактных" зоопарков, когда посетители за определенную плату могут прикасаться к животным и гладить их. Соответствующая электронная петиция недавно появилась на сайте Верховной Рады.

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