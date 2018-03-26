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#какаяматьтакаядочь: украинская певица восхитила поклонников видео с дочерью

STYLERЗвёзды        26.03.2018 - 12:36
Фото: Брежнева (instagram.com/ververa)
Фото: Брежнева (instagram.com/ververa)

Пользователи отметили схожесть малышки и певицы

Известная украинская певица, экс-участница группы "ВИА Гра" Вера Брежнева, которая ведет активную карьерную деятельность в России, поделилась трогательным видео со своей дочерью  Соней Киперман. Соответсвующий ролик звезда опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram

"#какаяматьтакаядочь", - подписала видео певица.

 

 

Видео: Вера Брежнева с дочерью (instagram.com/ververa)

На кадрах, которые артистка отфильтвовала с помощью сердечек, Вера Брежнева и Соня улыбаются в камеру. За кадром слышен дорожный шум, а Соня говорит маме, что снимает видео, а не делает фото.

"Какая доча, красавица, совсем взрослая уже. Мамуля тоже конечно", - написали в комментариях.

"Как похожи. Одно лицо с мамой", - отметили поклонники звезды.

"Вот так должна выглядеть весна", - добавили в сети.

Кстати, в новом клипе Веры Брежневой нашли неожиданные изъяны.

По словам некоторых пользователей, кадр с танцорами напомнил голландский фильм 2009 года "Человеческая многоножка". Также многие высказались по поводу бежевых лосин на мужчинах в клипе.

Напомним, в киевском дворце "Украина" 2 февраля состоялась 10-я юбилейная церемония награждения "Viva! Самые красивые 2018" (видеорепортаж с красной дорожки:  STYLER.rbc.ua/ Валентина Балабанова)

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Теги: Вера Брежнева
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