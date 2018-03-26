какаяматьтакаядочь: украинская певица восхитила поклонников видео с дочерью

Пользователи отметили схожесть малышки и певицы
Известная украинская певица, экс-участница группы "ВИА Гра" Вера Брежнева, которая ведет активную карьерную деятельность в России, поделилась трогательным видео со своей дочерью Соней Киперман. Соответсвующий ролик звезда опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram
"#какаяматьтакаядочь", - подписала видео певица.
Видео: Вера Брежнева с дочерью (instagram.com/ververa)
На кадрах, которые артистка отфильтвовала с помощью сердечек, Вера Брежнева и Соня улыбаются в камеру. За кадром слышен дорожный шум, а Соня говорит маме, что снимает видео, а не делает фото.
"Какая доча, красавица, совсем взрослая уже. Мамуля тоже конечно", - написали в комментариях.
"Как похожи. Одно лицо с мамой", - отметили поклонники звезды.
"Вот так должна выглядеть весна", - добавили в сети.
Кстати, в новом клипе Веры Брежневой нашли неожиданные изъяны.
По словам некоторых пользователей, кадр с танцорами напомнил голландский фильм 2009 года "Человеческая многоножка". Также многие высказались по поводу бежевых лосин на мужчинах в клипе.
Напомним, в киевском дворце "Украина" 2 февраля состоялась 10-я юбилейная церемония награждения "Viva! Самые красивые 2018" (видеорепортаж с красной дорожки: STYLER.rbc.ua/ Валентина Балабанова)