какаяматьтакаядочь: украинская певица восхитила поклонников видео с дочерью

Пользователи отметили схожесть малышки и певицы

Известная украинская певица, экс-участница группы "ВИА Гра" Вера Брежнева, которая ведет активную карьерную деятельность в России, поделилась трогательным видео со своей дочерью Соней Киперман. Соответсвующий ролик звезда опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram

"#какаяматьтакаядочь", - подписала видео певица.

Публикация от Vera Brezhneva (@ververa) 24 Мар 2018 в 11:54 PDT

Видео: Вера Брежнева с дочерью (instagram.com/ververa)

На кадрах, которые артистка отфильтвовала с помощью сердечек, Вера Брежнева и Соня улыбаются в камеру. За кадром слышен дорожный шум, а Соня говорит маме, что снимает видео, а не делает фото.

"Какая доча, красавица, совсем взрослая уже. Мамуля тоже конечно", - написали в комментариях.

"Как похожи. Одно лицо с мамой", - отметили поклонники звезды.

"Вот так должна выглядеть весна", - добавили в сети.

Кстати, в новом клипе Веры Брежневой нашли неожиданные изъяны.

По словам некоторых пользователей, кадр с танцорами напомнил голландский фильм 2009 года "Человеческая многоножка". Также многие высказались по поводу бежевых лосин на мужчинах в клипе.

Напомним, в киевском дворце "Украина" 2 февраля состоялась 10-я юбилейная церемония награждения "Viva! Самые красивые 2018" (видеорепортаж с красной дорожки: STYLER.rbc.ua/ Валентина Балабанова)