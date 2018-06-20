10 лет на сцене: лучшие клипы группы "Антитела"

Styler предлагает вам посмотреть 5 лучших видео группы "Антитела", которая 20 июня празднует юбилей

20 июня исполняется 10 лет известной украинской рок-группе "Антитела".

В 2008 году коллектив получил гран-при музыкального фестиваля "Перлини сезону". Кроме того, группу внесли в презентационный сборник "Художественный Олимп Украины 2008-2009" за сохранение украинского мелоса в современном молодежном и эстрадном искусстве, а канал MTV предложил группы отправиться во всеукраинский тур.

"Для каждого музыканта группы, для каждого настоящего поклонника "Антител", месяц июнь является особенным. Когда-то именно в этом месяце родились "Антитела"... 10 лет творчества, упорного труда и честной музыки", - говорится на странице группы в Facebook.

Фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя (фото: РБК-Украина)

Styler предлагает вам посмотреть 5 лучших видео уже ставшей культовой группы.

Танцюй

Видео с YouTube/АНТИТІЛА

У книжках

Видео с YouTube/АНТИТІЛА

TDME

Видео с YouTube/АНТИТІЛА

Одинак

Видео с YouTube/АНТИТІЛА

Молоком

Видео с YouTube/АНТИТІЛА

Напомним, в интервью Styler Тарас Тополя рассказал, как в свое время коллектив отказался от "российской истории" и не жалеет ли об этом, как ребята покоряли Америку и что из этого вышло, и какое отношение к их творчеству имеет борщ.