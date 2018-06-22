"А ты видел?": Ирина Билык показала младшего сына

Малышу в декабре исполнилось два года

Известная украинская певица Ирина Билык показала своего младшего сына Тамриза. Фотографию звезда опубликовала на своей странице в Instagram.

На снимке, который опубликовала Ирина Билык, на первом плане находится сын Тамриз, которому в декабре исполнилось два года, а сзади находятся сама певица и ее муж, профессиональный фотограф и художник азербайджанского происхождения Аслан Ахмадов.

"А ты видел последний клип моей мамы?" – так подписала фотографию певица.

Скриншот фото (instagram.com/bilyk_iryna)

Известно, что Тамриз родился 8 декабря 2015 года с помощью суррогатного материнства. У певицы есть старший сын – Глеб, который появился в 1999 году от брака с Андреем Оверчуком.

С Асланом Ахмадовым Ирина официально не расписана, но они обручены.

Скриншот фото (instagram.com/bilyk_iryna)

Недавно мы писали о том, что Ирина Билык поделилась планами на предстоящую свадьбу.

О свадьбе артистки с мужем и отцом младшего сына Асланом Ахмадовым, мало что известно. Известно, только то, что пара обручилась. Главное в семье Ирины Билык и Аслана Ахмадова – дети, свадьба может и подождать, как уверяет сама артистка.

Свадьбу до сих пор не играли, потому что все деньги откладывались на рождение ребенка. Сейчас семья копит деньги на свадебную вечеринку.

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