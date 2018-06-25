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Экс-супруга Сталлоне стала мамой в 54 года

STYLERЗвёзды        25.06.2018 - 10:40
Фото: Бриджит Нильсен (facebook.com/realBrigitteNielsen)
Фото: Бриджит Нильсен (facebook.com/realBrigitteNielsen)

Для актрисы это уже пятый ребенок

Известная датская актриса Бриджит Нильсен родила пятого ребенка в 54 года. Об этом сообщает издание People.

Бывшая жена Сильвестра Сталлоне стала мамой в 54 года. Брак с известным актером продлился недолго и был вторым в жизни актрисы. Сейчас она замужем в пятый раз, ее муж – итальянский продюсер Маттиа Десси.

Известно, что Маттиа Десси младше Бриджит на 15 лет и она помогла ему построить карьеру, так как до встречи с ней он работал в баре. Вместе пара уже 12 лет, с 2006 года.

Скриншот поста (facebook.com/realBrigitteNielsen)

Бриджит Нильсен родила девочку, которую назвали Фрида. Это первый совместный ребенок у Бриджит и Маттиа и пятый для самой актрисы. Самому старшему сыну Бриджит – 34 года.

Всего у актрисы четверо сыновей от трех разных мужчин.

Бриджит Нильсен прославилась после съемок в фильме "Рыжая Соня", в котором она снялась в 21 год. Рост у актрисы – 184 см и в Голливуде ее называют амазонкой.

Кстати, известный телеведущий рассказал о партнерских родах со своей женой.

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Теги: Сильвестр Сталлоне, актриса, роды
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