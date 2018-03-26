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"Антиукраинская пропаганда": Леонид Ярмольник попал в базу "Миротворца"

STYLERЗвёзды        26.03.2018 - 18:12
Коллаж РБК-Украина
Коллаж РБК-Украина

Ярмольник поддерживал аннексию Крыма

Российский актер театра и кино, продюсер и телеведущий Леонид Ярмольник попал в базу преступников украинского "Миротворца". Об этом сообщается на сайте организации.

"Открытое оправдание российской агрессии по отношению к Украине. Антиукраинская пропаганда", - говорится в сообщении.

Скриншот сайта (myrotvorets.center/criminal/yarmolnik-leonid-isaakovich)

Сам Леонид уже прокомментировал этот инцидент.

"Этому событию уже тысяча лет. Я у них включен. Почему включен не знаю. Я с этим бороться не намерен. Это глупость такая, я это комментировать не намерен", - сообщил Леонид Ярмольник в интервью российскому Пятому каналу.

Сообщается, что почти через месяц, 19 и 20 апреля у него запланированы гастроли в Крыму.

Скриншот поста (twitter.com/KrimRt)

В марте 2014 года Ярмольник поддерживал аннексию Крыма. "Сегодня, благодаря усилиям Владимира Путина и нашей заботе, нашим геополитическим интересам, если этот конфликт урегулируется, все равно через 5-70 лет он возникнет снова. Это особые люди, которые там живут, и поэтому мое решение было бы простым: если это поддержат референдумы тех областей, о которых мы говорим, я думаю, что восточная Украина готова и хочет быть с Россией, Крым – я был бы счастлив, я бы исправил ошибку Хрущева, потому что это была какая-то барская, дурацкая игра, когда Крым был отдан Украине. Это все-таки исконно русские земли. И им будет лучше, и нам поспокойнее", - говорил он в одном из интервью.

Также Ярмольник в одном из интервью рассказал о темнокожем парне, которого "порвали на березах на Высоком замке" во Львове.

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Теги: Леонид Ярмольник, российские артисты
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