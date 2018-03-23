Беременная Алена Шоптенко показала трогательное фото с мужем

Снимок она опубликовала в соцсети

Украинская танцовщица и хореограф Алена Шоптенко, которая вскоре станет мамой, показала трогательное фото с мужем. Снимок с супругом она опубликовала в соцсети Instagram.

"Так, а теперь давай серьезно! Ну, может же быть у нас хоть одна совместная серьезная фотография!" - написала под фото Алена.

Фото: Алена Шоптенко с мужем (instagram.com/alena_shoptenko)

Поклонники очень обрадовались фотографии, так как Алена не афиширует личную жизнь и отреагировали в комментариях.

"Такие настоящие", - написала nadezhdadoroshchuk.

"Какие ж вы классные", - отреагировал dmitrijbelogub.

"Милашки", - написала lubinskaiaelena.

"Это счастье", - написала vvknvd18.

"Такие игривые", - высказалась sashkokhlistun1990.

Скриншот комментариев (instagram.com/alena_shoptenko)

Фото: День Святого Валентина (instagram.com/alena_shoptenko)

Как ранее писал Styler, известный украинский хореограф и участница проекта "Танці з зірками" Алена Шоптенко показала свой округлившийся животик.

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