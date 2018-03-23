Социальные страницы
Курсы валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Беременная Алена Шоптенко показала трогательное фото с мужем

STYLERЗвёзды        23.03.2018 - 21:25
Фото: Алена Шоптенко (instagram.com/alena_shoptenko)
Фото: Алена Шоптенко (instagram.com/alena_shoptenko)

Снимок она опубликовала в соцсети

Украинская танцовщица и хореограф Алена Шоптенко, которая вскоре станет мамой, показала трогательное фото с мужем. Снимок с супругом она опубликовала в соцсети Instagram.

"Так, а теперь давай серьезно! Ну, может же быть у нас хоть одна совместная серьезная фотография!" - написала под фото Алена.

Фото: Алена Шоптенко с мужем (instagram.com/alena_shoptenko)

Поклонники очень обрадовались фотографии, так как Алена не афиширует личную жизнь и отреагировали в комментариях.

"Такие настоящие", - написала nadezhdadoroshchuk.

"Какие ж вы классные", - отреагировал dmitrijbelogub.

"Милашки", - написала lubinskaiaelena.

"Это счастье", - написала vvknvd18.

"Такие игривые", - высказалась sashkokhlistun1990.

Скриншот комментариев (instagram.com/alena_shoptenko)

Фото: День Святого Валентина (instagram.com/alena_shoptenko)

Как ранее писал Styler, известный украинский хореограф и участница проекта "Танці з зірками" Алена Шоптенко показала свой округлившийся животик.

Топ-5 самых знаменитых влюбленных пар (video.rbc.ua)

Алена Шоптенко продемонстрировала округлившийся живот (фото) Лобода беременна: отец звезды раскрыл подробности
Теги: фото, беременность
DAILY > Статьи > 01.03.2018
"Нафтогаз" против "Газпрома": чем завершился спор газовых компаний в Стокгольмском арбитраже
DAILY > Статьи > 26.02.2018
Кадровый вопрос: кого и куда собирается назначить Верховная Рада в ближайшее время
"Я был просто шокирован": Жан Рено рассказал, с чем ассоциирует Украину
"Надя знала, кто такие Иуды": Вера Савченко сообщила, что ее сестра готовилась к тюрьме с утра
В центре Киева хотят переименовать улицу в честь космонавта Каденюка
"Невозможно передать словами": легендарная Ада Роговцева объяснила, почему ездит в АТО
On Top