"Это круто и радостно": травести-дива Монро посетила гей-прайд в Лондоне

Звезда опубликовала яркое видео с места события

Украинская травести-дива Монро поехала в Лондон, чтобы посетить ежегодный гей-прайд. О событии она отчиталась и поделилась эмоциями на своей страничке в Instagram. Также звезда опубликовала видео с события.

"Друзья мои, это п****ц, как круто, масштабно и радостно! Все подробности чуть позже, я еле живая, но довольная, как стадо слонов после купания", - написала Монро под видео.

Допис, поширений Неугомонная Монро (@monritta) 7 Лип 2018 р. о 12:04 PDT

Пользователи соцсети и поклонники Монро отреагировали на видео в комментариях.

"Ооо, Монриточка, рада за вас, и вы просто ухх! И песня, песня!! Моя любимая , великая Уитни и вы!", - написала tanya_from_dobroe.

"Именно Pride и нужно было посетить в Лондоне", - отреагировала oksanadlg.

"Монро, как вам Лондон?! В этом году повезло - с погодой, с футболом. Вы приехали в праздник", - спросила irinaperry.

"Монро - это волшебный человек! Природа Монро дала самый острый мужской ум и самую совершенную женскую красоту!Я тобой любуюсь,Монро!Слушать твои речи -это праздник всегда для меня!" - отреагировала belka223.

Скриншот комментариев (instagram.com/monritta)

Напомним, что в Лондоне состоялся ежегодный парад представителей ЛГБТ-сообщества. Его считают самым большим в Европе и одним из крупнейших в мире.

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