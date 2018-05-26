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"Хочется орать от безысходности": украинскую телеведущую высмеяли за нелепое фото

STYLERЗвёзды        26.05.2018 - 16:30
Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)
Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Девушка сфотографировалась в леопардовом платье

Известную украинскую телеведущую, звезду программы "Орел и Решка" Регину Тодоренко высмеяли в сети за нелепый снимок. Его девушка опубликовала на своей странице в Instagram.

"Иногда хочется орать от безысходности, а я ору от того, что все идет как надо. Даже если наоборот. Пусть у всех сегодня получится запланированное", - подписала она фото.

Следует уточнить, что на самом снимке Тодоренко одета в леопардовое платье с прозрачным пояском. При этом девушка, скорее всего, что-то говорила.

Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

В то же время пользователи сети кинулись критиковать ее за сомнительную позу для фотографии.

"Не выкладывай пожалуйста больше фотки без макияжа", - сказала пользователь Валерия Букреева.

"Леопарда раздела. Регинка в экстазе", - подчеркнула юзер Дарья Ков.

"Регина, как-то ты странно стоишь", - уверен пользователь Garri2005.

"Родина-мать зовет", - сказал юзер runas.handmade.

"Баба Регина. Вечно в каком-то нелепом наряде и поясах. Хватит кривляться. Будь немного леди", - подчеркнула пользователь Елна Ольшанская.

Фото: скриншоот комментариев (instagram.com/reginatodorenko)

Кстати, известная украинская ведущая, звезда тревел-шоу "Орел и Решка" Регина Тодоренко состоит в отношениях с российским исполнителем Владом Топаловым. Слухи подтвердились благодаря видео, опубликованному на странице Super.ru в соцсети.

"Все давно догадывались, в кого так сильно влюблена Регина Тодоренко. А теперь официально: звезда "Орла и Решки" встречается с Владом Топаловым. Наш гражданский журналист засек парочку в "Макдаке" и снял очень милое видео", - рассказали в сети.

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Теги: Регина Тодоренко, Орел и Решка
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