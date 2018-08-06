"Каждый день в три часа ночи": нигерийский музыкант рассказал, как выучил украинский язык

Лео Мантис (фото: пресс-служба музыканта)

Лео Мантису помогли в изучении украинского языка детские мультики

Популярный нигерийский музыкант, участник шоу Голос країни Лео Мантис (Леонардо Ободоеке) рассказал, как ему удалось почти безупречно выучить украинский язык.

В интервью журналу Ukrainian People он признался, что по приезде в Тернополь из Нигерии прилагал очень много усилий, чтобы выучить язык страны, ставшей для него второй родиной.

"Каждый день в три часа ночи (днем Леонардо учился в Тернопольском медицинском университете - Ред.) я занимался грамматикой, склонением, лексикой... К сожалению, в Интернете очень мало учебных материалов, которые могут помочь в изучении украинского, поэтому было сложнее. Также смотрел мультфильмы, ведь они придуманы для детей, там, как правило, очень простые предложения, и герои используют легкий разговорный язык. Моим любимым был "Чип и Дейл", о двух бурундуках. Они очень быстро говорили, иногда я не успевал услышать и понять, но это помогало мне воспринимать язык на слух. Еще один помощник - разного рода литература, много читал украинских произведений", - отметил музыкант.

Leo Mantis - Вільна

Самый любимый украинский автор Лео - Иван Франко. Его произведения вдохновляют молодого артиста на создание новых песен.

"Это очень мужественный и умный человек. Он никогда не ставил рамок для новых знаний. Постоянно исследовал, изучал что-то новое, хорошо знал медицину, биологию, Библию и многие другие науки, а также переводил большое количество книг с других языков. Мне нравятся его произведения, ведь видно, что он глубоко задумывался над смыслом жизни, над прошлым и будущим. Также меня поражает то, как он относился к жизни: он не позволил, чтобы жизненные трудности его сломали. И хотя в молодом возрасте стал сиротой, жизнь не всегда была легкой, но он не сдавался! Интересно, что Иван Яковлевич - один из первых, кто начал зарабатывать на жизнь своим творчеством", - добавил Ободоеке.

Также музыкант дал несколько практических советов, как быстро освоить новый язык:

Заниматься каждый день, хотя бы пять минут, но регулярно;

Смотреть мультфильмы;

Слушать много песен и музыки на языке, который изучаешь, ведь это очень помогает узнать больше о культуре народа;

Искать возможности применять новые слова и фразы;

Не опускать руки, если не удается сразу.

Ранее Лео Мантис покорил сеть украинской песней.

Видео: РБК-Украина