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Ким Кардашьян вспомнила, как муж довел ее до слез

STYLERЗвёзды        22.06.2018 - 07:06
Фото: Ким Кардашьян и Канье Уэст (instagram.com/kimkardashian)
Фото: Ким Кардашьян и Канье Уэст (instagram.com/kimkardashian)

Канье Уэст устроил ревизию ее гардероба

На фэшн-саммите в Лос-Анджелесе светская львица Ким Кардашьян призналась: ее романтические отношения с мужем, Канье Уэстом, начались с того, что он радикально поменял ее стиль. Об этом сообщает Business of Fashion.

Отмечается, первое, что сделал Канье – просто выбросил 250 пар обуви Ким.

Фото: Ким Кардашьян с мужем (instagram.com/kimkardashian)

Все началось в 2012 году, на заре серьезных отношений пары. Рэп-музыкант просто прислал ей письмо, в котором написал: "Ты больше не можешь носить огромные очки" и добавил к нему фотографии из 90-х с микро-очками", - вспоминает звезда. В то время Кардашьян активно повторяла стиль светской львицы Пэрис Хилтон. Это письмо довело фешн-диву до слез.

 

Фото: Ким Кардашьян (instagram.com/kimkardashian)

По словам Ким Кардашьян, до встречи со своим мужем она была уверена, что обладает прекрасным вкусом.

Ким не жалеет, что когда-то полностью доверилась своему мужчине. Благодаря Уэсту она познакомилась с неизвестными для нее, на тот момент, дизайнерами. Сегодня она всегда обращает внимание на его стильные советы: "На вешалках было много новой одежды от дизайнеров, о которых я тогда даже не знала, например Lanvin и Givenchy. Я все сохранила, потому что это очень важно для меня. Я действительно хотела этому научиться, а он хотел быть моим учителем".

Фото: Ким Кардашьян (instagram.com/kimkardashian)

Теперь сам Канье Уэст вдохновляется стилем своей супруги при создании новых коллекций одежды.

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Напомним, Ким Кардашьян прокомментировала протесты в Армении.

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Теги: Кардашьян, стиль
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