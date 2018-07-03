"Помахали руками": скандальный Лепс устроил драку в аэропорту

Григорий Лепс подрался с мужчиной в аэропорту Шереметьево

Одиозный российский певец, композитор и продюсер Григорий Лепс подрался с неизвестным в аэропорту Шереметьево. Об этом запрещенный в Украине артист сказал в эфире одного из шоу.

Лепс отметил, что драка произошла три месяца назад, но тогда он даже не придал значение этому инциденту.

"Нормально все закончилось, хорошо. Он мне что-то сказал, я - ему. Помахали руками. Я вышел на улицу, а ему жена запретила", - рассказал любимый певец Владимира Путина.

Видео: Лепс в студии GAZLIVE

Напомним, что совсем недавно Григорий Лепс был госпитализирован в одну из московских больниц с симптомами похожими на перелом ребер.

Видео: РБК-Украина