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Мартин Фримен рассказал, почему не снимут пятый сезон "Шерлока"

STYLERЗвёзды        18.03.2018 - 22:20
Мартин Фримен рассказал, почему не снимут пятый сезон "Шерлока" (facebook.com/Sherlock.BBCW)
Мартин Фримен рассказал, почему не снимут пятый сезон "Шерлока" (facebook.com/Sherlock.BBCW)

Звезда популярного британского сериала откровенно рассказал о судьбе киноленты

Знаменитый актер Мартин Фримен, который сыграл доктора Ватсона в британском сериале "Шерлок", рассказал о пятом сезоне многосерийного фильма, передает The Telegraph.

Фримен отметил, что новый сезон киноленты скорее всего не будет снят из-за реакции фанатов.

"Хм, я думаю, что после выхода четвертого сезона чувствовалось, что нужно взять паузу. Думаю, на данный момент это все. Частично это произошло, по моему личному мнению, из-за восприятия сериала", - поделился Мартин.

Отметим, что четвертый сезон сериала был раскритикован в прессе и, по мнению Фримена, обожание со стороны фанатов и их преданность сериалу перешли из категории чувств в обязательства:

"Участие в шоу можно было сравнить с выступлением в составе Beatles. Но ожидания некоторых зрителей уже совсем не веселые. Это не сериал, которым будут наслаждаться, а скорее: "Лучше сделайте это, иначе вы полные..." Больше нет веселья".

Напомним, создатели "Шерлока" объединятся для создания сериала про Дракулу.

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Теги: Шерлок
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