"Моя любовь": Алан Бадоев удивил фанатов новым снимком

Бадоев рассказал, в ком видишь себя лучше, чем в зеркале

После развода с Жанной Бадоевой Алан Бадоев не был замечен в серьезных отношениях. Хотя, недавно клипмейкер опубликовал в соцсети фото с таинственной брюнеткой, а позже признался в любви экс-супруге.

Но на днях в микроблоге клипмейкера появилось фото, которое он подписал: "Моя любовь".

Скриншот страницы instagram.com/alanbadoev

Однако, на снимке подписчики увидели не возлюбленную Алана, а его дочь Лолиту.

"Моя любовь Lo. Смотришь на своего ребёнка и понимаешь о себе гораздо больше, чем из отражения в зеркале", - написал клипмейкер.

Поклонники Бадоева осыпали комплиментами его дочь и отметили их схожесть:

"Красавица, на папу похожа", "Копия папа", "Очень красивая", "Невероятная девочка", "Какая красивая и интересная", "Красавица и умница", - писали фоловеры.

Напомним, известный украинский кинорежиссер, клипмейкер и продюсер Алан Бадоев поразил своих поклонников милым домашним фото в постели со своим "другом".

