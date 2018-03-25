"Моя любовь": Алан Бадоев удивил фанатов новым снимком

Бадоев рассказал, в ком видишь себя лучше, чем в зеркале
После развода с Жанной Бадоевой Алан Бадоев не был замечен в серьезных отношениях. Хотя, недавно клипмейкер опубликовал в соцсети фото с таинственной брюнеткой, а позже признался в любви экс-супруге.
Но на днях в микроблоге клипмейкера появилось фото, которое он подписал: "Моя любовь".
Скриншот страницы instagram.com/alanbadoev
Однако, на снимке подписчики увидели не возлюбленную Алана, а его дочь Лолиту.
"Моя любовь Lo. Смотришь на своего ребёнка и понимаешь о себе гораздо больше, чем из отражения в зеркале", - написал клипмейкер.
Поклонники Бадоева осыпали комплиментами его дочь и отметили их схожесть:
"Красавица, на папу похожа", "Копия папа", "Очень красивая", "Невероятная девочка", "Какая красивая и интересная", "Красавица и умница", - писали фоловеры.
Напомним, известный украинский кинорежиссер, клипмейкер и продюсер Алан Бадоев поразил своих поклонников милым домашним фото в постели со своим "другом".