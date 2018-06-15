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"Настоящая любовь - вечна": авторы хита из сериала "Школа" выпустили "звездное" видео

STYLERЗвёзды        15.06.2018 - 11:48
CLOUDLESS (фото: пресс-служба группы)
CLOUDLESS (фото: пресс-служба группы)

CLOUDLESS экранизировали трек, с которого все начиналось

Киевская группа CLOUDLESS, чьи саундтреки звучат в сериале "Школа", реалити-шоу "Хата на тата" и "Кохання на виживання", выпустила новое яркое видео на песню "Starlight", которая вошла в дебютный альбом команды "Міжсвітами".

"Starlight" - это, по сути, музыка, с которой начинались CLOUDLESS. Очень важная для нас песня. Мы ее писали почти два года и переделывали не меньше пяти раз, в то время, как, например, трек "Злітай" с этого же альбома родился максимум за два-три дня. Почему lyric, а не полноценный клип? Мы решили, что лирик видео лучше сможет раскрыть тот посыл и эмоции, которые мы вкладывали в трек. Именно слова, которые постоянно появляются в кадре, смогут выстроить мост понимания и соучаcтия", - комментируют новую видеоработу сами музыканты.

Режиссировал видео Михаил Бабак.

"Главная идея видео: настоящая любовь - вечна. И совершенно не важно, в каком направлении течет время", - отметил режиссер.

CLOUDLESS - "Starlight"

Сейчас CLOUDLESS активно готовятся к фестивальному лету - группа уже включена в лайн-ап нескольких крупных фестивалей. Несмотря на то, что альбом "Міжсвітами" Женя Тютюнник и Антон Панфилов выпустили совсем недавно, они уже готовят новую музыку.

CLOUDLESS (фото: пресс-служба группы)

"Міжсвітами" - это наш первый альбом, наш дебют, проба пера. Он получился очень разноплановым и совершенно разным по стилю и звучанию. В группе CLOUDLESS вообще все очень странно и непредсказуемо. Чистые совпадения и случайности! Сами того не ожидая, мы попали в сериал "Школа" и на какие-то, доселе неизвестные нам радиостанции Польши. Часто мы не понимаем, чего ожидать от нового трека, альбома или нас самих!" - отметили музыканты.

CLOUDLESS - "Між Світами"

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Теги: украинская музыка
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