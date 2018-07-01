"Не буду лукавить": солистка "ВИА Гра" рассказала, как в группе восприняли Ольгу Меганскую (видео)

Анастасия Кожевникова сказала, что новую солистку тепло приняли в группе

Одна из солисток украинской поп-группы "ВИА Гра" Анастасия Кожевникова поделилась подробностями, как они с Эрикой Герцег приняли новую участницу Ольгу Меганскую. Об этом она рассказала Кате Осадчей в программе "Светская жизнь".

Известно, что более опытные участницы состава "ВИА Гры" Анастасия Кожевникова и Эрика Герцег живут в Киеве. Их новая напарница Ольга Меганская – в Санкт-Петербурге. Настя рассказала, как проходят репетиции.

"У нас с Эрикой все наработано уже, репетирует Оля, мы встречаемся на концертах. Это достаточно сложно. Потому что с бывшим нашим составом, с Мишей, мы все жили в Киеве и все было мобильно. Было легче. Сейчас как-то так", – призналась одна из солисток.

Анастасия вспоминает, что они с Эрикой хорошо восприняли новую солистку. Главным фактором дружелюбия были отличные вокальные данные Ольги, за что они ее и ценят.

"Я не буду лукавить, все равно мы очень привыкли друг к другу с той тройкой, с которой мы были. Но Оля очень хороший человек, она прекрасно поет. Для меня было очень важно, чтобы солистку взяли не просто ради красоты", – призналась Анастасия Кожевникова.

Видео: (tsn.ua)

Анастасия также ответила, когда она объявит о продолжении карьеры, ведь в через несколько месяцев она станет замужней и может предпочесть карьере семью. О своем выходе или продолжении работы она расскажет на свадьбе, призналась Настя.

Напомним, что известная 35-летняя украинская певица, экс-солистка группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер устраивает гастроли по России. Об этом стало известно из публикации артистки на ее странице в соцсети Instagram. Мейхер обнародовала афишу авторского музыкального спектакля Historia de un amor с ее участием.

Видео: video.rbc.ua