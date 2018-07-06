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"Огонь в огне!" Украинская телеведущая поразила фигурой в купальнике (фото)

STYLERЗвёзды        06.07.2018 - 00:27
Валерия Крук (фото: instagram.com/valeriyakruk)
Валерия Крук (фото: instagram.com/valeriyakruk)

Валерия Крук показала откровенные снимки с турецкого курорта

Известная украинская телеведущая и фитнес-модель Валерия Крук, более известная как бывшая телеведущая М1 Кульбаба, поделилась с поклонниками серией фотографий в купальнике.

На снимках, которые Валерия опубликовала в своем Instagram-аккаунте, она запечатлена в слитном купальнике собственного дизайна.

Сквозь ткань видны шикарные формы, рельефный пресс и грудь телеведущей.

Валерия Крук (фото: instagram.com/valeriyakruk)

"Когда невозможно выбрать одно фото... Доброе замечательное утро! Шлю вам лучики тепла и любви!" - написала Крук.

Валерия Крук (фото: instagram.com/valeriyakruk)

Валерия Крук (фото: instagram.com/valeriyakruk)

Валерия Крук (фото: instagram.com/valeriyakruk)

Валерия Крук (фото: instagram.com/valeriyakruk)

Валерия Крук (фото: instagram.com/valeriyakruk)

Поклонники восхитились телеведущей, назвав ее фигуру идеальной.

"Огонь в огне!" - прокомментировал фото один из юзеров.

Скриншот комментариев (instagram.com/valeriyakruk)

"Очень красивая - глаз не отвести! Такое бывает?" - написала Таня Володькина.

Добавим, что фото были сделаны на курорте в турецком Кемере, где отдыхает девушка.

Ранее TAYANNA похвасталась стройной фигурой в откровенной фотосессии для модного глянца.

Видео: РБК-Украина

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Теги: фотосессия, телеведущая
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