"Огонь в огне!" Украинская телеведущая поразила фигурой в купальнике (фото)

Валерия Крук показала откровенные снимки с турецкого курорта
Известная украинская телеведущая и фитнес-модель Валерия Крук, более известная как бывшая телеведущая М1 Кульбаба, поделилась с поклонниками серией фотографий в купальнике.
На снимках, которые Валерия опубликовала в своем Instagram-аккаунте, она запечатлена в слитном купальнике собственного дизайна.
Сквозь ткань видны шикарные формы, рельефный пресс и грудь телеведущей.
Валерия Крук (фото: instagram.com/valeriyakruk)
"Когда невозможно выбрать одно фото... Доброе замечательное утро! Шлю вам лучики тепла и любви!" - написала Крук.
Валерия Крук (фото: instagram.com/valeriyakruk)
Валерия Крук (фото: instagram.com/valeriyakruk)
Валерия Крук (фото: instagram.com/valeriyakruk)
Валерия Крук (фото: instagram.com/valeriyakruk)
Валерия Крук (фото: instagram.com/valeriyakruk)
Поклонники восхитились телеведущей, назвав ее фигуру идеальной.
"Огонь в огне!" - прокомментировал фото один из юзеров.
Скриншот комментариев (instagram.com/valeriyakruk)
"Очень красивая - глаз не отвести! Такое бывает?" - написала Таня Володькина.
Добавим, что фото были сделаны на курорте в турецком Кемере, где отдыхает девушка.
Ранее TAYANNA похвасталась стройной фигурой в откровенной фотосессии для модного глянца.
Видео: РБК-Украина