"Плюю на ваши могилы": Тверской резко высказался о Табакове

По его словам, такие, как Табаков, подпитывают ненависть россиян к украинцам

Известный российский блогер и журналист Александр Тверской, который активно поддерживает Украину, прокомментировал сочувствие украинцев по поводу смерти Олега Табакова, а также вспомнил его критические высказывания в адрес нашей страны. Об этом блогер написал на своей странице в Facebook.

Тверской говорит, что слова Табакова об "убогости украинцев" очень хорошо "легли на души" миллионов россиян, ведь они практически все так думают.

"И язык у вас смешной, нелепый и вообще недоязык. Переделанный ошметок великого и могучего русского. Жалкое наречие. И культуры у вас своей нет, своего ничего нет, а все что было - это либо делал человек советский, т.е. Наш человек, либо остальное часть великой русской культуры. Один народ ведь. Все что ваше - наше. Мы старшие. И страна ваша - выдумка", - приводит мысли россиян Александр.

По его словам, жители РФ думают, что Украина - искусственное образование, созданное то ли Лениным, то ли еще кем-то.

"О какой независимости вы говорите, если мы всегда делили вашу территорию, как хотели. Что в Российской империи, что в СССР, продолжаем сейчас и в РФ. Что? Многовековые оккупации? Какие оккупации, если мы братские народы? Просто дружественное слияние", - продолжин он.

Тверской отмечает, что для россиян – украинец – это синоним бандеровца или нациста.

"Недоразвитый немножко представитель нашей империи, нашей дружной семьи, которого можно и нужно поучать, снисходительно обращаться, презрительно, так, периодически сверху вниз посматривать, а иногда и жестко указывать на свое место. По старшинству, как говорится. По праву сильного", - пишет Тверской.

Скриншот поста (facebook.com/TverskoyAA)

Он считает, что "такие Табаковы" взращивают, укрепляют уверенность 140-миллионого народа в своей исключительности и величии, в высокомерном превосходстве над другими нациями, культурами, странами. Блогер отмечает, что единственный смысл жизни россиян - стремление унижать, грабить, уничтожать других.

"Все у них "хохлы, жиды, бульбаши, чурки, черномазые, пиндосы, ускоглазые". А сами-то вы кто? Сами и есть убогие, жалкие рабы - племя трусов, негодяев и жестоких грабителей, воров и убийц, ненавидящие всех вокруг и желающих, чтобы все жили так же убого и низко, как и вы. Плюю на вас и ваши могилы", - подытожил Тверской.

Скриншот поста (facebook.com/TverskoyAA)

Пользователи соцсети поддержали такую точку зрения Александра.

Скриншот комментариев (facebook.com/TverskoyAA)

Напомним, что Бабченко возмутился сочувствием украинцев по поводу смерти Табакова.