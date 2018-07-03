Показала "пятую точку": Злата Огневич поделилась откровенными снимками с отдыха в Херсонской области

Злата Огневич похвасталась стройной фигурой

Украинская певица Злата Огневич поделилась фотографиями с отдыха на острове Джарылгач (Херсонская область). Снимок исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram.

Огневич решила похвастаться фигурой в купальнике, а также показала, как осваивает серфинг.

На одном снимке Злата запечатлена на фоне моря с доской для серфинга в руках.

Фото: instagram.com/zlata.ognevich

На втором фото артистка хвастается аппетитной "пятой точкой", сидя в соблазнительной позе на доске в море.

Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Также певица похвасталась, как запускает в небо летучего змея.

Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Пользователи соцсети были в восторге от таких откровенных фото и оценили стройную фигуру Златы. Также фанам Огневич понравилось то, что она решила отдыхать на родине, а не заграницей.

"Херсонская область. Хорошего отдыха"; "Очень красивая. Рады, что вы приехали к нам в Херсон"; "Красота. Удачно вам отдохнуть и поработать", - пишут в сети.

Скриншот комментариев (instagram.com/zlata.ognevich)

Скриншот комментариев (instagram.com/zlata.ognevich)

Ранее Злата Огневич призналась, что сидит на диете и рассказала, от чего ей пришлось отказаться ради фигуры.

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