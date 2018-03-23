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"Растолстевший Чарли Чаплин": 62-летняя певица Долина огорошила поклонников странным нарядом и декольте

STYLERЗвёзды        23.03.2018 - 22:09
Фото: Лариса Долина (www.larisadolina.com)
Фото: Лариса Долина (www.larisadolina.com)

Артистка появилась на мероприятии в приталенном брючном костюме

62-летняя российская эстрадная певица Лариса Долина, которая попала в черный список сайта "Миротворец", вышла в свет и огорошила своим декольте. В странном наряде артистка появилась на юбилейном концерте Ильи Резника в Кремле, посвященном его 80-летию. Ее наряд высмеяли на странице "Звездные новости" в Instagram.

"Долина пришла на юбилей к Резнику в странном наряде с внушительным декольте. 62-летняя Долина стала почетной гостьей на юбилейном концерте Ильи Резника в Кремле, посвященном его 80-летию. Артистка появилась на мероприятии в приталенном брючном костюме, стилизованном под смокинг. Под пиджаком у певицы не было рубашки, зато глубокое декольте украшали сразу два галстука-бабочки. Брюки с высокой талией подчеркивали слишком пышные для подобного одеяния бедра Долиной, что придавало ее фигуре нелепый вид", - написали на странице.

Cкриншот (instagram.com/_zvezdnie_novosti)


Поклонники Ларисы разделились на два лагеря: одни пришли в восторг от смелого и сексуального образа артистки, а другие осудили ее, назвав наряд вульгарным. Пользователи отметили, что артистка, похоже, снова располнела и этот наряд смело можно занести в шорт-лист премии "модный крах года", если бы таковую вручали. Другие также отметили, что Долиной категорически не идет черный цвет и в смокинге она похожа на растолстевших героев Чарли Чаплина.

"Чем старее тем дурнее эти бабульки и дедульки", - написал zhu_zhurik89.

"Неужели, она сама это надела, стилист. Ее, наверное, нарядил. Что-то конечно не сидит костюм! Думаю, ей самой, как- то не ловко", - прокомментировала elena_s077.

"Старость пришла, мозги - ушли", - написал laki_dreem.

"Кошмарный кошмар и ужасный ужас", - отреагировала hadizatgadzieva866.

Скриншот комментариев (instagram.com/_zvezdnie_novosti)

Напомним, что нескольким российским артистам запретили въезд в Украину.

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