В сети появилось видео, как Позитив из "Время и Стекло" травмировался на съемках

Участник коллектива упал с мотоцикла

В сети появилось видео того, как Позитив из группы "Время и Стекло" едва не погиб на съемках клипа на песню "Е,Бой". Ролик опубликовали на канале коллектива в YouTube.

Во время съемок клипа Позитив упал с мотоцикла и сильно травмировался. Его госпитализировали с многочисленными ушибами, рваными ранами и разбитым лицом.

Видео: Making-of клип (youtube.com/Время и Стекло)

"Друзья, можно было умереть и поприветствовать Avicii, царство ему небесное. Но, у меня хорошие ангелы-хранители, огромное спасибо. Самое главное, что в жизни должно происходить все. Падения, взлеты", - сказал артист.

Ранее сообщалось, что Позитив из "Время и Стекло" серьезно травмировался на съемках клипа.

По замыслу режиссера, певец должен был перевоплотиться в крутого байкера. Все трюки артист решил делать самостоятельно, отказавшись от профессионального каскадера и используя только облегченную страховку.

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