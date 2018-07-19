Щедрый Роналду: футболист оставил "на чай" огромную сумму

Фото: Криштиану Роналду (facebook.com/Cristiano)

Футболист попросил поделить чаевые на весь персонал отеля

Звезда футбола Криштиану Роналду оставил работникам отеля в Греции огромную сумму "на чай". Об этом сообщает издание The Sun.

Криштиану Роналду посетил Грецию, где остановился в отеле "Коста-Наварино". Там у футболиста были запланированы переговоры с туринским "Ювентусом".

Известно, что "Ювентус" купил Криштиану у "Реала" за 105 миллионов евро (по некоторым данным – за 130 миллионов евро). Сумма, которую они будут выплачивать футболисту в год – составила около 30 миллионов евро.

Роналду был так впечатлен сервисом отеля, в котором он остановился, а также обслуживанием, что оставил работникам гостиницы огромные чаевые – почти 20 тысяч евро.

Кроме того, футболист попросил руководство отеля поделить эту сумму на весь обслуживающий персонал поровну.

Кстати, недавно Роналду пришлось выплатить почти 19 миллионов евро штрафа за неуплату налогов. Иначе, известному футболисту пришлось бы сесть в тюрьму.

Напомним, Криштиану Роналду станет супергероем в новом мультфильме.

Известный футболист рассказал о начале сотрудничества с компанией Graphic India, которая запускает анимационный проект под названием Striker Force 7. Роналду досталась главная роль в новом мультфильме.

Видео: РБК-Украина