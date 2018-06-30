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"Сонечко Шкварить": Положинский презентовал летнюю песню

STYLERЗвёзды        30.06.2018 - 02:08
Александр Положинский (фото: facebook.com/boovyeah)
Александр Положинский (фото: facebook.com/boovyeah)

Припев этой песни был написан Александром Положинским еще зимой

Проект Александра Положинского "Був'є" презентовал новый летний трек "Сонечко Шкварить", который войдет в будущий альбом коллектива.

Как пишет "ФДР Медіа", эту песню фронтмен коллектива написал еще зимой. Положинский вспоминает, что было зимнее утро и солнце за окном так ярко светило и даже припекало, что он начал ходить по комнате и мурлыкать припев будущей композиции. Куплеты он дописал уже позже.

Александр Положинский (фото: facebook.com/boovyeah)

Кстати, хотя сам Положинский подтверждает определенное сходство этой песни с хитом группы "Тартак" "Наше Літо", все же советует не сравнивать обе работы, потому что акценты в них очень разные.

Новая песня проекта "Був'є" под названием "Сонечко Шкварить" (soundcloud.com/boovyeah)

Отметим, что предыдущая работа "Був'є" - песня "Закохані" - была создана Положинским и его командой специально для фильма "Жива". 

Видео: YouTube/Був'Є

Ранее Александр Положинский рассказал, что думает об языковых квотах в радиоэфире.

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Теги: Александр Положинский, украинская музыка
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