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"Совсем другой человек": Лидия Таран поразила поклонников нежным образом в летней фотосессии

STYLERЗвёзды        26.06.2018 - 09:26
Фото: Лидия Таран (пресс-служба 1+1)
Фото: Лидия Таран (пресс-служба 1+1)

Пользователи соцсетей бурно отреагировали на такой образ любимой телезвезды Лидии Таран

Известная украинская телеведущая Лидия Таран снялась в летней фотосессии на берегу Киевского моря. Фото опубликовала главный редактор издания Clutch Юлия Буговська на своей странице в Facebook.

 

Фото: Лидия Таран (facebook.com/julia.bugovska)

Таран поразила нежным и женственным образом. Она позировала босиком на песке, в легком белом платье длиной макси.

 

Фото: Лидия Таран (facebook.com/julia.bugovska)

На снимках Лидия была совсем не похожа на себя.

Пользователи соцсетей бурно отреагировали на такой образ любимой телезвезды.

"Шедеврально"; "очень круто"; "фотки просто бомба"; "невероятно красиво".

Скриншот комментариев (facebook.com/julia.bugovska)

Ранее Лидия Таран рассказала о своей первой любви.

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Теги: ведущая, фотосессии
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