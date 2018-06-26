"Совсем другой человек": Лидия Таран поразила поклонников нежным образом в летней фотосессии

Пользователи соцсетей бурно отреагировали на такой образ любимой телезвезды Лидии Таран
Известная украинская телеведущая Лидия Таран снялась в летней фотосессии на берегу Киевского моря. Фото опубликовала главный редактор издания Clutch Юлия Буговська на своей странице в Facebook.
Фото: Лидия Таран (facebook.com/julia.bugovska)
Таран поразила нежным и женственным образом. Она позировала босиком на песке, в легком белом платье длиной макси.
Фото: Лидия Таран (facebook.com/julia.bugovska)
На снимках Лидия была совсем не похожа на себя.
Пользователи соцсетей бурно отреагировали на такой образ любимой телезвезды.
"Шедеврально"; "очень круто"; "фотки просто бомба"; "невероятно красиво".
Скриншот комментариев (facebook.com/julia.bugovska)
Ранее Лидия Таран рассказала о своей первой любви.
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