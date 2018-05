"Тайный код" Бумбокса: Андрей Хлывнюк о жизни настоящего меломана, украинских реалиях и российских фанах

Политика никогда человеку ничего не добавляет. Она всегда что-то забирает, считает знаменитый артист

"Бумбокс" – одна из самых известных в нашей стране групп, а его лидера на улице узнает практически каждый украинец. Андрей Хлывнюк называет себя человеком мира: он не часто задумывается над тем, что отличает украинца от немца или американца.

"В Индокитае и в Украине живут одинаковые люди. Все очень похожи в своих стремлениях быть счастливыми", - уверен он.

Группа активно гастролирует по Украине, а недавно “Бумбокс” посетил Европу и США.

"Гастроли очень помогают в понимании жизни. Когда ты едешь с места своего постоянного быта в другое и потом возвращаешься обратно, то можешь издалека посмотреть на свою жизнь, подумать над тем, как ты ее живешь. И не нырнул ли слишком глубоко в быт, не буксуешь ли ты там. И что в жизни на самом деле важно, что ты боишься потерять и чего действительно хочешь".

Последние релизы Бумбокса - это мини-альбомы "Люди" и "Голый Король". Сейчас группа готовит уже LP, либо longplay. Пластинка будет называться, рассказывает Хлывнюк, "Тайный код" – как у детей, которые придумывают кодовые слова для обозначения чего-то своего, близкого и знакомого только им. Впрочем, "тайный код", утверждает артист, есть и у украинцев – это украинский язык.

Видео: Бумбокс. Тур "Люди". Киев, Днепр, Полтава, Запорожье, Кривой Рог, Одесса (Youtube-канал Familyboombox)

Андрей – не из тех людей, которые часто дают интервью, поэтому в разговоре с музыкантом мы попытались охватить сразу много тем – и о гастролях и новой пластинке, и об открытых европейских границах и о российских музыкантах. Совместимы ли культура и политика? Как меняются предпочтения украинских слушателей? Что отличает настоящего меломана? Ответы на эти и многие другие вопросы – в большом интервью с артистом.

Андрей, перед нашим интервью мы с коллегами вспоминали разговоры, когда даже до споров доходило по повооду того, какой же все-таки стиль музыки у Бумбокса. Все склоняются к мысли, что это смесь множества стилей и назвать какой-то один - просто невозможно. А как же на самом деле?

Какой это стиль? Четырнадцать лет я уже с журналистами об этом говорю и сам не знаю, какой это стиль! Недавно была автограф-сессия, и Валик (диджей - ред.) играл нашу музыку из разных альбомов. Я слушал и думал – а что же это за стиль? Не могу сказать, что я уверен, что это такое! И более того: я не уверен, что это мне нравится!

А почему?

Вот вам нравится ваш голос в записи?

Не очень.

Мне тоже мой не нравится, честно. А если говорить о стиле более конкретно, то я бы сказал так: на сегодняшний день это поп-рок, который заигрывает с альтернативой. С самого начала нашего пути это был альтернативный хип-хоп, потом – поп-хип-хоп с элементами регги. Потом какое-то время это был поп-рок. Потом – снова хип-хоп, но инструментальный. Вот такой микс.

Фото: Меломаны в каждом стиле имеют любимых исполнителей. Вот есть молоко, есть кефир, а есть сметана - микс" - Андрей Хлывнюк (пресс-служба)

Безусловно, в нашей музыке также есть изрядная доля украинского фолка. И без фанка не обходится. Не могу сказать, что это поп-музыка, но - да, она популярна. Пожалуй, сегодня это все-таки рок'н'хип-хоп, немножко с альтернативой, где есть элементы регги и фолка. Вот так. Это если анализировать всерьез.

Иногда среди фанов музыки можно услышать фразы вроде "слушаю только рок", или "слушаю только хип-хоп". Вы, как я понимаю, к такой категории людей совсем не относитесь.

Нет, меломаны – они не такие. Меломаны в каждом стиле имеют любимых исполнителей. Это как сметана: есть молоко, есть кефир, а есть сметана, то есть микс.

Могли бы назвать "своих" эталонных исполнителей из каждого стиля?

В каждом стиле мне как меломану нравится что-то свое. В рок-музыке это Rage Against the Machine, Incubus. Это так, очень титульно. Из тяжелой музыки нравится Pantera, из хип-хопа это может быть музыка до 1995-го года. Это может быть группа Fugees, сольники Lauryn Hill уже после раскола группы. У нее есть замечательный альбом, просто фантастический - "The Miseducation of Lauryn Hill".

С удовольствием слушаю Harry Connick Jr. Я обожаю его, он кайфовый, очень классный музыкант. Но это не значит, что я люблю весь салонный джаз. Wu-Tang Clan мне нравится. Прикольно, когда слышу, как поп-музыканты, пусть и в статусе культовых, говорят в своих интервью, что они слушают Wu-Tang Clan, а сами записывают песня вроде "Дитина". Необычно, но это так! И так бывает (Андрей Хлывнюк здесь намекает на свою группу: песню "Дитина" считают одной из самых популярных композиций Бумбокса – ред.).

С введением безвиза вам стало проще гастролировать по Европе, или все еще сложно организовывать концерты за рубежом? Какие основные препятствия были ранее в этом направлении?

Как это может быть сложно, если это стало в тысячу раз проще? Раньше мне приходилось уговаривать, давить авторитетом на организаторов концерта, чтобы все было "по-белому". А теперь все само собой происходит "по-белому", априори с нуля и сразу.

Никаких унижений, никаких очередей – ничего. Ты просто подписываешь международный контракт, получаешь деньги, едешь и играешь концерт. Все!

"По-белому" – что имеется в виду? До этого приходилось кому-то платить?

Ранее значительная часть переговоров шла о том, как сделать, чтобы это было легально. А сейчас этой части разговоров просто нет. И, извините, стоять стесняться на паспортном контроле тоже не надо.

Если вы хотите сделать концерт себе сами, можете взять билет на любой самолет и прямо сегодня полететь в Рим, например. Мы сходим там к промоутерам, увидим площадку, поговорим, выясним, сколько там живет наших слушателей, сколько людей любят там нашу музыку. Нам в тот же день пожмет руку промоутер, мы выпьем кофе и полетим обратно. Все стало намного проще. Сейчас я могу работать с кем угодно, где угодно.

Фото: "Отношение к вам и к вашей стране может быть только таким, каким оно является сегодня, вот прямо сейчас" - Андрей Хлывнюк (РБК-Украина, Виталий Носач)

Раньше для того, чтобы сотрудничать с кем-то в Германии, мне приходилось заранее все планировать и стоять во дворе немецкого посольства и думать, пустят меня или не пустят. А немцы, как вы знаете, иногда не пускают. А вот теперь я просто звоню, и не по международному номеру, а в мессенджере, и просто договариваюсь и приезжаю.

Вы успели с гастролями объездить много стран, увидеть много. Как воспринимают Украину за рубежом сейчас, судя по тому, что вы слышите в общении с коллегами в Европе?

Знаете, люди все похожи и одновременно очень разные. И внутри страны, и вне страны. Это социальные слои, религиозные, расовые. Для меня лично нет какого-то конкретного отношения к украинцам за рубежом. Для меня есть отношение вас ко мне и мое – к вам. Я не отношусь как-то по-особенному ко всем немцам. Я могу знать одного, двух или трех немцев, и всегда по-разному к ним относиться. Я каждый раз приезжаю в один и тот же немецкий город, и каждый раз открываю для себя там что-то новое. Годами, десятилетиями я еду в одни и те же города, но все равно каждый раз это для меня как будто новый город и новые люди.

Отношение к вам и к вашей стране может быть только таким, каким оно является сегодня, вот прямо сейчас. Таким, в котором вы сегодня пребываете настроении, что сегодня чувствуете, насколько вы сами формируете отношение.

Изменилось ли отношение в Европе к моей стране? Дело в том, что я не знаю, каким оно было раньше. Поэтому мне трудно ответить на этот вопрос. Европа – это наши близкие соседи. Да, мы немного беднее, но более амбициозные.

Украинцы более амбициозны?

Да. Возможно, мы больше любим все цветное и блестящее, но это пока что. Думаю, это быстро пройдет. Пока мы еще наблюдаем в нашей стране последствия тоталитарного режима. Его влияние на людей осталось, хотя после его исчезновения почти тридцать лет прошло.

В Европе к нам относятся по-разному. Кто-то считает, что украинцы – трудолюбивые люди. Знают: когда их мама заболеет, то за ней посмотрят. В каких-то странах считают, что мы все очень горды, уверены в себе. Вот как эти два разных видения объединить в одно? У каждого впечатление о нас очень разнится. Потому что почва для мыслей и впечатлений о нас всегда очень разное – кто-то имеет друга из Украины, а кто-то новости из Украины читает.

Фото: "Нам нужно избавиться от комплекса "младшего брата", куда бы мы не хотели присоединиться. Это однозначно" - Андрей Хлывнюк (Дмитрий Шитко)

Нас всех беспокоят одни и те же вопросы. Мы ругаем Порошенко, американцы – Трампа. Мы все стремимся к лучшей жизни. Я постоянно путешествую по странам, и откровенной разницы между людьми не вижу. В Индокитае и в Украине живут одинаковые люди. Все очень похожи в своих стремлениях быть счастливыми. Зеркально похожи!

Как ваши личные взгляды на жизнь меняются во время путешествий, во время гастролей? Как вы сам меняетесь?

Гастроли очень помогают в понимании жизни. Потому что когда ты едешь с места своего постоянного быта и жительства в другое место и потом возвращаешься обратно, то можешь в этот период издалека посмотреть на свою жизнь, подумать над тем, как ты ее живешь. И не нырнул ли ты слишком глубоко в быт, не буксуешь ли ты там. И что в жизни действительно важно. Где приоритеты, что ты боишься потерять и чего действительно хочешь.

Гастроли по другим странам, а потом возвращение в Украину – это очень и очень интересный опыт.

Украинцев часто любят сравнивать с европейцами, по крайней мере в случаях, когда говорят, какую страну нам строить. На ваш взгляд, есть ли такая уж принципиальная разница в наших и их чертах характера, в менталитете?

Я, прежде всего, сам себя как украинца анализирую. И прихожу к выводу, что в своих жизненных стремлениях мы очень похожи с американцами, австралийцами. Многое зависит от воспитания, обучения, жизненного опыта и от того, открыт ли человек к восприятию мира. Тогда он не просто немец или англичанин, а человек мира. Уместится ли весь мир в ее голову – вот вопрос.

Но то, что нам нужно избавиться от комплекса "младшего брата", куда бы мы не хотели присоединиться – это однозначно. Это очевидно уже давно. Я считаю так: давайте становиться не европейцами и не евразийцами, а собой. Давайте становиться людьми! И тогда мы сможем объединяться, с кем захотим. Мне кажется, вокруг хорошей идеи классно было бы объединяться. Вокруг свободы, например. Вокруг толерантности. Почему бы нет? Если мы все такие разные, то почему бы не относиться друг к другу с уважением? Это ли не идея?

А культура, музыка, могут объединять украинцев?

Культура и музыка – это ваш внутренний мир. Важно объединиться в нечто большее, чем этническая общность. А вот музыка – это язык. В принципе, можно объединяться вокруг музыки, но тогда всем придется изучать музыку в школе как первый иностранный язык. Это универсальная, но речь. На ней вы можете разговаривать с кем угодно. Я по сути так и делаю.

Вы чувствуете ностальгию по тому времени, когда вы играли джаз в кавер-группе? Вернулись бы сейчас к исполнению сугубо джаза или писали музыку в сугубо одном стиле?

Дело в том, что среди моих сверстников нет портных. Если бы какой-то хороший портной нашелся, и я понимал бы, что у меня теперь есть красивый костюм, возможно, вернулся бы к этому стилю. Это ностальгия не только по музыке. Это ностальгия за юностью, и я ее чувствую. Это сильная ностальгия по вере в то, что ты все сможешь, что мир упадет к ногам. Вот о чем эта ностальгия!

А играть - я думаю, что рано или поздно до этого дойдет. Подобные предложения есть. Часто говорят: сыграйте с оркестром, сыграйте акустику или что-то еще. Почему бы нет? Но я уверен, это будет точно сайд-проект, поскольку в рамках Бумбокса это просто никак не уживется, потому что это совсем разная музыка.

А в рамках Бумбокса какие релизы можно ожидать в ближайшее время?

Я хочу записать longplay и уже начал это делать. Хочу назвать его "Таємний код": там в одной из песен есть такое словосочетание. Ну и еще потому такое название, потому что это смешно, просто и по-детски: у детей всегда есть какой-то свой тайный код для чего-то своего. Даже у украинцев есть свой "тайный код" - украинский язык. Если вы знаете украинский язык и используете его каждый день, то вы обязательно подсознательно очень быстро определяете разницу "свой-чужой", у вас быстро произойдет идентификация. В каждом другом языке происходит так же.

Какой будет эта пластинка?

Я хочу, чтобы она была более тяжелая. Но какой она получится – не знаю, увидим. Но я уже точно знаю, что там будет два или три шлягера. Потому что я их прямо сейчас в своей голове слышу, напеваю и не могу от них избавиться. Знаете, когда песня залезает тебе в голову, ты ее уже ненавидишь, а она все с тобой! Это именно тот случай. Точно знаю, что в большинстве своем наш новый longplay будет накоплен в Украине, в Киеве. А вот где его будут "дотягивать" и доделывать – еще не знаю. Возможно, за границей, а может и нет.

Фото: Я считаю так: давайте становиться не европейцами и не евразийцами, а собой. Давайте становиться людьми!" - Андрей Хлывнюк (РБК-Украина, Виталий Носач)

Уверен, что снимем несколько видео в поддержку релиза. Одно отснимем уже этим летом. Также в этом альбоме будет совместная песня с экс-участниками группы "Димна Суміш".

Последние два релиза Бумбокса – это мини-альбомы. И есть мнение, что полноформатные альбомы понемногу исчерпывают себя как тенденция. Вы с этим согласны?

К сожалению, да. Еще говорят, что настало время хитов, а не альбомов. Сначала убили альбомы, потом убили синглы. А потом убьют и песню и дойдут до чего-то максимально короткого. Чего-то такого, как крик. Вот увидите!

Сейчас часто можно услышать песни, которые длятся по полторы минуты. Говорят, все сокращается это из-за того, что наша жизнь ускоряется. Но это на самом деле происходит, потому что мы стали пропускать сквозь себя большое количество бессмысленной информации.

Вы слушаете музыку альбомами?

Да, до сих пор слушаю музыку именно так. Более того: я на повторе могу крутить пластинку очень и очень долго. Скажем, Royal Blood я только недавно услышал, но прослушал дебютный альбом этой команды раз двадцать-тридцать!

Когда сажусь в самолет или в машину, то знаю, что мне столько-то времени будет классно, потому что я буду слушать "Broken Machine" от Nothing But Thieves (Broken Machine — второй студийный альбом британской рок-группы Nothing but Thieves, выпущен 8 сентября 2017 года – ред.). Я буду слушать живое выступление Джимми Хендрикса 1969-го года на фестивале, где еще конферансье кричит – "сейчас здесь какой-то Джимми Хендрикс, и с ним тоже неплохие ребята. Они молодые талантливые, поддержите их". Я люблю вот так проводить время, слушая альбомы.

А какой-то один яркий хит, видимо, хотят масс-медиа. Радио, например. Когда хотят, чтобы на чем-то было сконцентрировано острое внимание.

Многих раздражает засилье попсы и шансона в Украине: такую музыку слышат везде – в маршрутках, в кафе. Как вы относитесь к этому явлению?

Да, сегодня на первых строчках хит-парада – не "Bohemian Rhapsody от Queen, а какая-то простая песня с тремя-четырьмя словами, которые постоянно повторяются. Но это проблема не музыки и музыкальной индустрии как таковой, а нашего образования и приоритетов.

Мы сейчас просто на таком развитии общества находимся, это надо констатировать. Такая музыка - это мы с вами. Все эти наши не романтические вожди, не остроумные юмористы, наши безальтернативные звезды, в том числе и я – все это отражение нас самих, уровня нашего общества по состоянию на сейчас.

Но о чем вам говорят такие вкусы украинцев? Шансон не звучал бы отовсюду, если бы людям не нравился.

Это говорит о том, что пока мы реагируем в основном на все блестящее. Пока мы на это реагируем, то так все и будет – будет такая политика, будет такой юмор, такая музыка. Наше общество сильно заточилось на то, чтобы продавать все побольше и дороже. И имеем ту же самую проблему, которую имели и сто лет назад: имперские взгляды определенных людей никуда не делись, к сожалению. Да, мне от этого порой грустно. Но мы как общество - только в начале своего пути.

Видео: Бумбокс - Выход (Youtube-канал Familyboombox)

Вы скоро увидите изменения. Я надеюсь, мы с вами их увидим. Пройдут годы, и все больше интересных вещей появится. Общество будет развиваться, эволюционировать. Родятся новые Высоцкие, новые Джимми Хендриксы. Будут новые легендарные личности, чье мнение оформлено в искусство, в музыку, в живопись. Это затронет нас, и мы поймем, какова эта мысль глубокая, и увидим себя в отражении этой мысли. Увидим свои недостатки, свои преимущества. Вот в чем суть появления легенд – они отражают нас самих. Такие люди появляются и будут появляться. От "блестящего" и "дешевого" большинства будут отгрызать место для чего-то более глубокого, наполненного смыслом.

Люди пока что считают, что культура и поп-культура – это фон их жизни. К сожалению, много кто еще понял, что ни музыка, ни живопись не могут быть чем-то фоновым. Ведь это и есть декорации нашей жизни. Это и есть сама жизнь! Это вкус жизни, ее качество, а жизнь у нас с вами одна. Тратить его на ментально дешевые вещи – не думаю, что это сознательный выбор человека.

Украинцы пока что занимаются тем, где им найти деньги на ужин и чем заправить машину, если вообще машина есть. В трудностях человек сначала думает, как прожить и заплатить за коммуналку, а только позже задумывается и о культуре, и о другие нематериальных вещах, о среде, в которой находится. Задумываются о том, чтобы эмоциональный фон был такой, как тебе нравится. А все эти маршрутки с шансоном, массовые телепрограммы – это иллюстрация того, как живет страна сейчас. Но это изменится.

Это будет продолжаться, пока у нас непростая ситуация в стране?

Это будет продолжаться, пока мы бедные. Пока мы голодные, понимаете?

Когда вы слышите новости о том, что Украина в очередной раз заняла одно из последних мест в очередном мировом рейтинге, как вы это эмоционально воспринимаете?

Мне в такие моменты обидно. И я понимаю, что мне надо делать свое дело более качественно. Больше работать и меньше получать. А пока мы хотим наоборот – работать меньше, а получать больше. Так уже произошло. Мы живем во время сложных перемен.

Часто звучат пессимистичные мысли о том, что Украина все никак не может выбраться не то что в лидеры, а просто на хорошие позиции.

Но надо понимать, что у нас нет никакого особого статуса, особой истории. Мы просто проходим свой путь. По большому счету мы сейчас с вами проходим то же самое, что уже давно прошли некоторые другие страны. Мы просто называемся иначе, у нас другая речь. Мы пройдем свою историю так же, как проходили страны Европы. Кто проходил это не двести, а пятьдесят лет назад.

Фото: "Я очень соскучился по своей руссийской публике. Очень соскучился, аж до зуда в костях!" - Андрей Хлывнюк (пресс-служба)

Мы должны пройти свой путь, и мы его пройдем. А зачем спорить с теми, кто просто хочет, чтобы его голос услышали, и ради этого готов говорить любую чушь. Почему на это реагировать? Надо понять, что все в мире движется по более глобальным законам, чем пессимизм или оптимизм отдельных людей в определенном настроении, которые сегодня встали не с той ноги.

Кое-кто говорит, что многое в стране изменилось бы мало не молниеносно, если бы каждый делал на своем месте просто хорошую работу.

Я так же идеалист, как и вы, если это вы сейчас свое личное мнение высказываете. Относительно меня - я просто взрослый популярный музыкант, и я ничерта не знаю про этот мир! Но в то же время я – человек, и мне кажется, я о нем что-то все-таки понимаю.

Я не хочу давать никаких советов другим профессиям. Более того: даже в своей профессии я не готов посоветовать кому-то что-то, кроме самого себя. Но - да, действительно. Мне кажется, если каждый будет делать свое дело, что-то изменится. Если мне будут после концерта говорить, что был мега качественный звук и вообще сам концерт был классный, а потом такие слова будут слышать люди разных профессий – да, все может измениться молниеносно.

Вы идеалист?

Да, я идеалист в каком-то смысле этого слова. Я люблю изменения, мне нравятся позитивные изменения. Я люблю за них хвататься, пожимать им руку, говорить с ними.

Как это влияет на вашу работу, на профессию музыканта?

Музыканты – это не профессия. Музыканты все - инфантильные люди. Это такой образ жизни.

Неужели все?

Безусловно. Есть даже анекдот такой. Приходит сын к отцу. Спрашивает: "Пап, можно я стану музыкантом, когда вырасту?". А папа ему отвечает: "Тут что-то одно в жизни надо выбирать".

Формулировка "творческий человек" может быть отговоркой только тогда, когда ты можешь проспать какую-нибудь встречу, потому что очень поздно ночью закончил запись. И муза не спрашивает, прийти к тебе в рабочее время или в выходной. В других случаях нет и не может быть никаких особых отговорок, если ты - артист. Зачем кому-то делать поблажки? Как в детстве говорят – "договор дороже денег". И уже ни статус, ни деньги, не должны быть отговоркой. Почему звездный статус или дорогие галстуки могут быть отговоркой для чего-то? Что это дает?

В моем мире нет особых категорий людей. Это как в школе, когда один парень – высокого роста, а другой – нет. Скажем, есть люди с ограниченными возможностями. Мы к ним относимся по-особенному. А они всего-то навсего нуждаются в пандусе, и все! Никакого особого отношения к себе они не требуют. Они просто хотят быть такими же, как и все остальные. Это просто как разный рост, разный цвет волос, и все. Знаменитости – тоже люди. Обычного уважения к ним – вполне достаточно. Но это не отделение некоей касты. Кастовость – это точно не путь.

Некоторые российские саундпродюсеры, музыкальные критики и журналисты изредка утверждают: украинская музыка намного интереснее российской. Согласны с ними?

Нет. Я с таким мнением не согласен!

Но украинские исполнители часто занимают первые места в российских чартах, их знают, любят и слушают россияне.

Ну и прекрасно! Например, сегодня песня украинского исполнителя для вас лучшая именно в этот момент. А завтра вы послушаете Garbage или Arctic Monkeys, и английская музыка станет для вас лучшей музыкой. Послезавтра будет новый хит русской музыки, и он вам понравится так же, и станет лично для вас лучшей музыкой в мире.

Фото: "Я фактически стал заложником своей же совести, заложником кровавых действий узурпаторов власти в России. Так случилось, но я очень скучаю по тем, кого я там знал и кого очень люблю сейчас" - Андрей Хлывнюк (пресс-служба, Дмитрий Шитко)

А то, что люди знают наш язык, что им проще ориентироваться в нашей культуре – как это может сказать, что музыка одной страны лучше другой? Музыка – это то, что вы воспринимаете в голове. Она или есть или ее нет лично у вас. Так случилось исторически. Это произошло не двадцать и даже не сто лет назад. Да, в России любят и поют украинские песни. Умеют петь. А пение – это первый возможный признак талантливого композитора. Наверное, это классно. Грузин, русский или француз – нет разницы.

Кого-то из российских исполнителей слушаете сейчас?

Да, слушаю, бывает. Например, когда где-то еду в машине. У меня в бардачке валяются диски, и я время от времени включаю что-то из российских песен – смотря на что попадаю. Я листаю свои диски, и среди них может встретиться, например, песня "Гандбол" группы Сплин. "Мы все больны гандболом" – классная песня!

Или могу послушать песню группы "Markscheider Kunst". Классные песни, люблю эту группу! Хотя и очень сильно поругался с вокалистом в свое время. Это мой давний знакомый. Но его уже отпускает, и меня тоже. Слава богу, мы сохранили нормальные отношения, не смотря на то, что он – “жуткий ватник”, а я – “жуткий вышиватник”.

Кстати, о российских музыкантах. Вашу позицию о гастролях украинских артистов в России мы прекрасно знаем...

Знаете, что я хочу сказать? Я очень соскучился по своей российской публике. Очень соскучился, аж до зуда в костях! Я так соскучился по своим людям там! И мне так обидно, что между нашими странами идет война. Мне обидно, что я фактически стал заложником своей же совести, заложником кровавых действий узурпаторов власти в России. Так случилось, но я очень скучаю по тем, кого я там знал и кого очень люблю сейчас.

В одном из интервью вы сказали, что если бы вы выступили в России, это был бы sold-out, или сам концерт кто-то нашел бы повод вообще отменить.

Или никто бы не пришел на концерт! Ну, или пришли бы все. Я не знаю, как было бы. Вообще общественное мнение об известных людях – это всегда что-то острое. Острая любовь или острая нелюбовь. Здесь мне хочется процитировать Ганди. Он говорил о политике, но это подходит и для медиа тоже. Он говорил: "Сначала тебя не замечают, затем над тобой смеются, потом с тобой пытаются бороться. Потом тебя любят, а потом – все сначала".

Видео: Бумбокс - Рок-н-ролл (Youtube-канал Familyboombox)

Каждого человека беспокоит, останется ли память о нем. Это уже, извините, Иллиада. Людей беспокоит бесконечность времени. Нас беспокоит, будут ли в будущем помнить, как мы сильно любили, как отчаянно боролись.

Относительно концертов в Украине – все мы видим, как Барских и Лобода собирают полные залы, и все их фаны при этом прекрасно знают, что они выступают в России.

Да. А те, у кого пошло наперекосяк, понемногу теряют аудиторию.

У кого пошло наперекосяк?

У меня. Это же правда. Понимаете, на концерте люди хотят отдыхать. А артист в понимании публики – это чувак, который должен петь что-то классное, веселое, популярное. Его должны показывать по телевидению. Ты собираешься на концерт, а тут вдруг тебе говорят: "ты и здесь думай, анализируй, ты и здесь серьезным будь". А слушатель говорит: "я не хочу быть серьезным, я хочу на концерт пойти с девушкой, отдохнуть, послушать песню о любви". А здесь человеку рассказывают о серьезных вещах, выражают позицию и требуют такую же позицию от человека. Но это не имеет никакого отношения к шоу-бизнесу.

Дело в том, что мы путаем позицию отдельных граждан с их профессией. То, что я музыкант и то, что я известен, дает возможность усилить мою мысль до уровня сильного громкоговорителя. Я могу взять чей-то тихий голос и громко озвучить его слова, вот в этом смысл.

Я хочу, чтобы был громким голос Сенцова, а не мой. Ведь не я, а Сенцов сейчас не может говорить, потому что сидит за решеткой в российской тюрьме. И так должны звучать еще тысячи голосов, которые мы не можем услышать. Если вы с молчанием смиритесь, значит, вы – следующий. Дальше это беззаконие произойдет с кем-то из вас, с вашими близкими. Вот такая моя позиция как гражданина, как человека. Но какое это отношение имеет к шоу-бизнесу? Никакого. Артисты работают по законам медиа, какими бы эти медиа не были.

Вы говорите, что пошли кувырком и теряете позиции.

Да.

Но что дает основания так говорить? На ваши концерты стало ходить меньше людей? Но выглядит наоборот - их каждый раз все больше.

Здесь я люблю вспоминать момент, когда Олег Скрипка давно, больше десяти лет назад, отказался от статуса Народного артиста (в 2005 году - ред.). Вы об этом помните? Никто об этом не помнит. Но он отказался! Это был революционный поступок! Это был поступок, который говорил нам, что этот институт себя давно изжил – все эти звания, все эти статусы.

А потом были еще миллионы других пресс-поводов. И этот поступок Олега Скрипки, как и тысячи других революционных поступков других людей, затерся в целой сети слухов, сплетен, грязи, вырванных из контекста словах, которые тогда были актуальны, которые были нужны, чтобы что-то разогнать или кого-то затопить. А он мог бы молча получить эти бонусы, которые многие получить так сильно стремятся.

Вот почему я теряю, понимаете? Есть же правило такое: политика никогда человеку ничего не добавляет. Она у нее всегда что-то забирает.

Фото: "Я хочу, чтобы был громким голос Сенцова, а не мой. Ведь не я, а Сенцов сейчас не может говорить, потому что сидит за решеткой в российской тюрьме" - Андрей Хлывнюк (Дмитрий Шитко)

Мне посчастливилось быть знакомым, хоть и на очень короткий период, с Богданом Сильвестровичем Ступкой.

Мне выпала возможность с ним поговорить пару часов. Он мне рассказал о том, как резко менялось мнение о нем. Давайте будем честными: Богдан Сильвестрович - это легенда, личность, которую любят все. Но стоило ему стать ненадолго министром культуры, как его начали ненавидеть. По сути же в человеке ничего не изменилось, но он стал плохим просто на ровном месте! Впоследствии он покинул пост и вернулся в свою сферу, и вновь стал талантливым актером. Если Кличко завтра начнет снова боксировать, он снова станет народным героем. Вот в чем суть.

Святослав Вакарчук уже несколько раз сказал, что в политику идти не собирается, но он все равно время от времени появляется в президентских рейтингах. Слухи о его политической карьере все равно распространяются, и кое-кто вообще не верит, что он никогда не будет баллотироваться. Вы и политика – это вещи несовместимые?

Понимаете, Вакарчук за эти годы заслуженно наработал себе статус рок-героя, хотя его музыка - это поп-рок. Ну и ему еще хоть как-то можно, а мне с моим поп-статусом точно никакая политика просто не светит! Шучу, конечно. Но если я надумаю отправиться в политику, я вас позову на пресс-конференцию и скажу об этом, окей? Это все смешно, хотя речь идет о серьезных вещах.

Когда вы читаете статьи с фотографиями Славка, и там говорится о его президентстве, просто возьмите себя в руки и дочитайте до второго или третьего абзаца. Обычно там далее по тексту еще какая-то фамилия появляется. Часто в разных странах политики, которые теряют свой рейтинг, тем или иным способом используют рейтинги Томов Хенксов и Робертов Де Ниро для того, чтобы и себе также позитива подхватить. Это правило – шоу-бизнесовое, но на политику оно тоже распространяется.

Напомним, музыканты группы Бумбокс презентовали новый винил.