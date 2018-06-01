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Тина Кароль выделила полмиллиона гривен на помощь детям

STYLERЗвёзды        01.06.2018 - 15:54
Тина Кароль (facebook.com/pg/tina.karol)
Тина Кароль (facebook.com/pg/tina.karol)

Певица помогает детским онкологическим больницам

Тина Кароль выделила 500 тыс. грн на помощь детским онкологическим больницам Украины в 2018 году. Необходимые медикаменты в этом году уже получили больницы Запорожья, Николаева, Кропивницкого, Лисичанска, Сум, Харькова и Одессы.

1 июня 2014 года знаменитая певица основала Фонд "Полюс притяжения". Он не занимается сбором средств и существует только за счет финансирования самой звезды. За этот период Миссия Фонда побывала во всех городах Украины, обеспечив больницы необходимым оборудованием и медикаментами для помощи детям.

 

Фото предоставлено пресс-службой

Отметим, что более 27-ми городов и более 30-ти детских онкологических отделений городских больниц получают помощь от певицы.

Фонд Тины Кароль закупает необходимые больницам медицинское оборудование и медикаменты, специальные детские кровати, стеклит окна, дарит гипоаллергенные игрушки детям и пополняет больничную библиотеку книгами.

Напомним, Тина Кароль показала своего "Мужчину мечты".

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Теги: Тина Кароль
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